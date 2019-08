Ook Vlaamse toeristen getroffen door brandstofstaking in Portugal: "Drie kwartier aangeschoven aan de pomp, om toch maar op luchthaven te raken" PG

14 augustus 2019

00u00 0 Een dagje aan het zwembad of de nabijgelegen kerk bezoeken? Die vraag is voor Vlaamse vakantiegangers in Portugal dezer dagen snel beantwoord. Het land gaat door een staking gebukt onder een tekort aan brandstof, en dus worden de plannen voor uitstapjes opgeborgen. "Diesel is in het zuiden bijna niet meer te verkrijgen."

"Morgen (vandaag, red.) nemen we in Lissabon het vliegtuig terug naar België. Maar ja, dan moeten we ervoor zorgen dat we genoeg in de tank hebben om de rit te overleven." Maarten Bossuyt (43) is met zijn vrouw en twee dochters op vakantie in het zuiden van Portugal. Gisteren lagen ze noodgedwongen aan het zwembad, de plannen voor een daguitstap veilig opgeborgen - om zeker te zijn dat ze op de bijna 300 kilometer lange verplaatsing naar de luchthaven niet zonder benzine vallen. "De huurwagen die we kregen, rijdt op diesel. Die is hier in het zuiden bijna niet meer te verkrijgen. Anderhalve dag geleden hebben we nog een laatste keer getankt. Al moesten we daarvoor wel een halfuur tot drie kwartier aanschuiven", zegt hij. "Of we de wagen met een volle tank zullen kunnen inleveren? De maatschappij heeft gelukkig laten weten dat we de auto mogen inleveren zoals het kan. (lacht)" Net als Bossuyts familie zijn er nog talloze toeristen in het zuiden van Portugal die beter twee keer nadenken voor ze er zomaar op uittrekken met de wagen. Sinds zondagnacht staken de benzinetransporteurs in het land. De actie zorgt ervoor dat verschillende tankstations stilaan droogvallen. De FOD Buitenlandse Zaken paste haar reisadvies alvast aan. "Niet dat we afraden naar Portugal te reizen, maar toeristen houden de situatie best goed in de gaten", zegt woordvoerster Benini Nadia.

Tanken, da's 2 uur rijden

Gisteravond werd geschat dat zo'n 35 procent van alle tankstations volledig of gedeeltelijk droog stond. Vooral diesel is een probleem. "Het tankstation in het dorp had zondagavond al geen diesel meer", zegt Peter De Roover, die een bed and breakfast runt in het noorden van het land. "Nu moet ik zelf twee uur verder rijden naar de stad om te tanken. Tja, ik had mijn gasten wel gewaarschuwd, maar was dan zelf vergeten tanken. Ach ja, in april hadden we hier al zo'n staking. Dat viel best wel mee, dus ik verwachtte geen al te grote problemen." De brandstoftransporteurs eisen betere werkomstandigheden en een hoger loon. Toen ze het werk neerlegden in april, eindigde uiteindelijk zo'n 40 procent van alle tankstations zonder benzine. Omdat de toen beloofde onderhandelingen op niets uitdraaiden, besliste de vakbond nu om opnieuw actie te voeren. "We zullen staken voor een dag, een week, een maand, zolang nodig is", klonk het. Omdat de staking nu midden in het toeristische hoogseizoen valt, vrezen veel Portugezen dat de gevolgen niet te overzien zullen zijn. "Voor het toeristische Algarve zou het een ramp zijn, mocht dit lang duren", zegt Kathleen De Looze van de bed and breakfast waar de familie Bossuyt verblijft.

Maximum 15 liter

Volgens verschillende aanwezige families is de hinder nog vrij beperkt, al is de staking ook nog geen twee dagen oud. Dat komt omdat de overheid - in tegenstelling tot in april - snel ingreep. Ze riep daags voor de staking een energiecrisis uit die de transporteurs verplicht om havens, ziekenhuizen en luchthavens te blijven bevoorraden. Alle andere Portugezen mogen maximum 15 liter tanken. Zij sloegen afgelopen weekend aan het hamsteren, wat resulteerde in ellenlange rijen aan de pompen.

Omdat op enkele heikele punten een tekort ontstond - de luchthaven van Lissabon zag slechts 10 van de benodigde 25 brandstofleveringen toekomen - kwam de regering opnieuw tussenbeide. Ze beval transporteurs maandagavond om terug aan het werk te gaan in die regio's waar problemen ontstonden, zoals de Algarve. "Ondertussen worden ook alle militairen en brandweermannen met een rijbewijs voor vrachtwagens opgetrommeld", zegt De Looze. Met verkiezingen in oktober in het verschiet, komt een staking die poogt het hele land lam te leggen natuurlijk erg ongelegen voor de regering.

(PG)