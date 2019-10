Ook vader van Nederlandse ‘spookgezin’ aangehouden Stefan Keukenkamp en Raymond Boere

17 oktober 2019

19u18

Bron: AD.nl 8 De politie heeft vandaag ook de 67-jarige vader van het Nederlandse ‘spookgezin’ aangehouden. Gerrit-Jan van D. wordt verdacht van vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen. De man verbrak in de jaren tachtig al alle banden met zijn familie. Daarbij drukte hij de familie op het hart om geen enkele poging in het werk te stellen zijn verblijfplaats te achterhalen.

Drie kinderen vluchtten acht jaar geleden al uit het gezin, toen de familie nog in het Nederlandse Hasselt woonde, heeft de familie vanavond laten weten in een persverklaring. Zij namen contact op met hun broer uit een eerder huwelijk, grootouders, ooms, tantes, neven en nichten en zo wisten andere familieleden dat Gerrit-Jan kinderen had. Dat hij nog meer kinderen zou hebben dan deze drie, was bij niemand uit de familie niet bekend. Waar de drie gevluchte kinderen nu zijn, is niet bekend.

Toen de moeder van Gerrit-Jan in juli 2017 overleed, is toch besloten om hem daarover in te lichten. Maar Gerrit-Jan van D. hield zichzelf zo goed verborgen, dat zelfs speuracties van twee notarissen om de verblijfplaats van hem te achterhalen, niets opleverde.



De man wordt vooralsnog verdacht van het medeplegen van vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen. Bij de mishandeling gaat het om ‘het benadelen van de gezondheid van anderen’, laat de politie weten. De politie zegt redenen te hebben om aan te nemen dat de zes kinderen van de man tegen hun wil zijn vastgehouden in het huis.

De familie laat weten “met ontsteltenis kennis genomen te hebben van de gebeurtenissen in Ruinerwold”. Pas afgelopen dagen is duidelijk geworden dat het om een familielid gaat.