Ook tweede slachtoffer van aanslag op London Bridge geïdentificeerd: 23-jarige Saskia overleefde steekpartij niet

01 december 2019

18u26

Bron: Metropolitan Police, ANP 10 LONDON BRIDGE Beide dodelijke slachtoffers van de aanslag op de London Bridge vrijdag zijn geïdentificeerd. Eerder raakte al bekend dat Jack Merritt (25) omkwam, nu krijgt ook het tweede slachtoffer een gezicht. Het gaat om de 23-jarige Saskia Jones. Beide twintigers werden doodgestoken door extremist Usman Khan (28). Drie voorbijgangers raakten gewond bij de aanval.

A man and a woman who died following the terrorist attack near to #LondonBridge on Friday, 29 November have been formally identified as Jack Merritt, 25, of Cottenham, Cambridgeshire and Saskia Jones, 23, of Stratford-upon-Avon, Warwickshire.https://t.co/mPbMkXAhOy Metropolitan Police(@ metpoliceuk) link

Saskia Jones uit Stratford-upon-Avon studeerde aan Cambridge, zo heeft de politie bekendgemaakt. Ook Jack Merritt was actief op die universiteit. De jongeman was coördinator van de conferentie over de herintegratie van gedetineerden, die door de vermoedelijke dader werd bijgewoond voor hij zijn aanval startte. Saskia was ook betrokken bij dat project, als vrijwilligster.

Slachtofferhulp

“Saskia was een grappige, lieve en positieve invloed op zoveel mensen”, schrijft haar familie vandaag in een statement. “Ze had een prachtige dorst naar kennis en was vastberaden om alles uit het leven te halen. Ze had ook een geweldig gevoel voor ondeugende humor. En ze wilde altijd het beste in mensen zien. Ze had een grote passie om slachtoffers van crimineel onrecht te helpen. Haar droom was om zich te specialiseren in slachtofferhulp.”



De aanslagleger, die na zijn aanval door de politie werd doodgeschoten, kreeg in 2012 een celstraf van onbepaalde duur met een minimum van acht jaar wegens het beramen van een bomaanslag op de beurs van Londen en andere doelwitten. In 2018 kwam Khan vrij, zij het met een enkelband.

Stabiel

Eén van de gewonden van de aanslag heeft intussen het ziekenhuis mogen verlaten. De toestand van de twee andere gewonden zou stabiel zijn.