Ook Trump neemt afstand van omstreden miljardair Jeffrey Epstein ADN

09 juli 2019

15u45

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump distantieert zich van de omstreden miljardair Jeffrey Epstein. Een adviseur van het Witte Huis zei dat Trump naar eigen zeggen “al jaren geen contact meer heeft gehad met Epstein”, die wordt beschuldigd van het seksueel misbruik van minderjarige meisjes.

Adviseur Kellyanne Conway deelde mee dat de president meent al zo'n "tien tot vijftien" jaar geen contact meer gehad te hebben met de 66-jarige miljardair, die afgelopen weekend is opgepakt. Trump noemde Epstein in een artikel uit 2002 een "geweldige kerel" die hij al vijftien jaar kende.

Bill Clinton

Epstein heeft banden met tal van bekende personen. Die vlogen soms ook mee in zijn privéjet, die nu de bijnaam Lolita Express heeft gekregen. Het gaat onder meer om oud-president Bill Clinton, die gisteren al afstand nam van de miljardair.



"President Clinton weet niets van de verschrikkelijke misdrijven die Jeffrey Epstein jaren geleden al bekende in Florida en die waar hij recentelijk voor is aangeklaagd in New York", beklemtoonde een woordvoerder van de Democraat. "Hij heeft Epstein meer dan tien jaar niet meer gesproken."

Misbruik

Epstein zit sinds afgelopen weekend achter tralies. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes, tussen 2002 en 2005. Epstein zou zijn slachtoffers naar verschillende huizen hebben gelokt en had seks met ze. Ook betaalde hij hen om weer nieuwe meisjes te rekruteren. Sommige meisjes waren pas dertien jaar oud.

Bij een recente huiszoeking bij de voormalige hedgefundmanager in New York zijn honderden en misschien wel duizenden naaktfoto’s aangetroffen. Volgens aanklagers gaat het vermoedelijk om foto’s van minderjarige meisjes. De miljardair pleitte gisteren in de rechtbank onschuldig.