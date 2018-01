Ook Trump houdt van een koud drankje: nieuwe koelkasten Air Force 1 kosten 24 miljoen dollar

27 januari 2018

De koelkasten in het presidentiële vliegtuig Air Force One van de Verenigde Staten worden vervangen door nieuwe. De oude dateren uit 1990, toen het regeringsvliegtuig in gebruik werd genomen. De vervanging kost 24 miljoen dollar (19,3 miljoen euro), zo meldt The Guardian.