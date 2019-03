Ook Trump houdt de Boeing 737 MAX aan de grond

avh

13 maart 2019

19u46

Bron: Belga

0

De Amerikaanse president Donald Trump houdt de gecontesteerde Boeing 737 MAX nu ook in de VS aan de grond. Na de crash in Ethiopië hadden de meeste andere landen dat al gedaan, waaronder ook België, maar nu mag het toestel ook niet meer in de VS de lucht in.