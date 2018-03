Ook Toyota schort tests met zelfrijdende auto's op na dodelijk ongeval Niek Schenk

21 maart 2018

13u53

Bron: AD.nl 1 In navolging van Uber is ook Toyota per direct gestopt met tests met zelfrijdende auto's op de openbare weg. Dat besluit werd genomen na het dodelijke ongeval met een zelfrijdende auto van Uber in de Amerikaanse staat Arizona.

"Omdat we het gevoel hebben dat dit incident een emotioneel effect heeft op onze testrijders", verklaarde een woordvoerder van de ontwikkelingsafdeling van Toyota tegenover persbureau Bloomberg. Bij het dodelijke ongeval zat een testrijder van Uber achter het stuur, maar die kon niet op tijd ingrijpen om het dodelijke ongeval te voorkomen.

Toyota experimenteerde tot nu toe vooral met autonome auto's in de Amerikaanse staten Michigan en Californië. Het bedrijf zegt daarbij bewust te kiezen voor kleine aantallen auto's, omdat het daarmee mogelijk is om ze snel van updates te voorzien, zodra die beschikbaar zijn. Partners van Uber in het project voor zelfrijdende auto's zijn zowel Toyota als Volvo, het merk waarmee het ongeval in Arizona plaatsvond.