Ook Thaise Navy SEALs zoeken mee naar voetballertjes in ondergelopen grotten Joeri Vlemings

26 juni 2018

12u04

Bron: Time 0 De twaalf voetballertjes die al drie nachten vastzitten in een deels ondergelopen grottencomplex in Thailand zijn nog altijd niet terecht. Ook een tiental Thaise Navy SEAL-duikers zet zich sinds vanochtend in om de jongens en hun coach zo snel mogelijk op te sporen.

De jeugdvoetbalploeg werd zaterdagnamiddag verrast door zware regenval tijdens hun bezoek aan het kilometerslange grottencomplex van Tham Luang Nang Non in het noorden van Thailand. Een ongeruste moeder die zich afvroeg waar haar kind bleef na de voetbaltraining, zette de hele zoektocht in gang. Maar de operatie moest gisteren gestaakt worden door het stijgende water.

Vannacht is er nog meer regen gevallen, maar de grotten aan de ingang bleven gelukkig droog. Binnenin is een deel van de grotten wel bijna tot aan het plafond ondergelopen, tot zo'n vijf meter hoogte. "We hopen dat het waterniveau inmiddels wat gedaald is, maar we zullen moeten zien", zei Naponwath Homsai, luitenant bij de Navy. "Vandaag proberen we doorgangen te vinden onder water die leiden naar andere holtes."

Het hele grottencomplex bestrijkt zo'n zeven kilometer en is gekenmerkt door hoogteverschillen, nauwe doorgangen en wijdere holtes. De hulpdiensten hebben er nog altijd goede hoop op dat de jongens - allemaal tussen 11 en 16, behalve de coach van 25 - toch tijdig een veilige plek weg van het instromende water hebben kunnen opzoeken. Verwacht wordt dat ze alleszins nog in leven zijn.

Vannacht hebben reddingswerkers de elektriciteitsbekabeling tot een kilometer ver in de grotten kunnen verlengen om zo licht en ventilatie te kunnen voorzien voor het SEAL-team. Dankzij de elektriciteit kan er indien nodig ook water weggepompt worden.

De ouders overnachtten in de gietende regen in tenten aan de ingang van de spelonk bij de achtergelaten fietsen, rugzakken en voetbalschoenen van hun zoontjes. Familieleden houden bijzondere rituelen en hangen onder meer visnetten op om de boze geesten uit de grotten op te vangen.

In het verleden konden toeristen gered worden uit gelijkaardige benarde situaties, weliswaar nadat het water weer gezakt was. Afhankelijk van hoe ver de groep de grot is ingegaan, is het best mogelijk dat de sjottertjes eerst voedsel moeten krijgen en nog moeten wachten tot het waterpeil weer daalt, alvorens ze bevrijd kunnen worden. Een andere mogelijkheid is dat ze in sneltempo wat duikersskills aanleren.

Tijdens het regenseizoen kunnen de 'grotten van Noord-Thailand' - dicht bij de grens met Myanmar - stevig onderlopen. Die periode loopt van juni tot oktober. In principe zijn de onderaardse gangen dan ook enkel toegankelijk van november tot juni.

"Ik heb niet geslapen en ik hoop dat ze er allemaal veilig uitkomen", zei Namhom Boonpiam, wiens 13-jarige zoon Mongkol vermist is. "Mijn zoon is een sterke jongen. Ik heb nog altijd hoop."