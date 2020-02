Ook Thailand weigert Nederlands cruiseschip de toegang, uit vrees voor het coronavirus ADN

11 februari 2020

10u24

Bron: AD.nl, Reuters, ANP 6 Grote domper voor de passagiers op het cruiseschip MS Westerdam: Thailand heeft hen dan toch geen toestemming gegeven om van boord te gaan in Bangkok, uit angst voor het coronavirus. Aan boord van het schip zitten meer dan 1.400 passagiers, onder wie 91 Nederlanders en ook een paar Belgen.

Het cruiseschip van de rederij Holland-Amerika Lijn, dat eerder al de toegang werd geweigerd in Japan en de Filipijnen, had gisteren te horen gekregen dat het donderdag zou mogen aanmeren in Bangkok. Maar dat gaat niet door. “Ik heb dit bevel gegeven. Toestemming om van boord te gaan is geweigerd”, zo laat de Thaise minister van Volksgezondheid Anutin Charnvirakul in een bericht op Facebook weten.

Coronavrees

Het cruiseschip heeft 1.455 passagiers en 802 bemanningsleden aan boord. Van drie passagiers aan boord werd vermoed dat ze besmet waren met het nieuwe coronavirus, maar allen testten negatief. “Het schip is niet in quarantaine en we hebben geen reden om aan te nemen dat er gevallen van het coronavirus aan boord zijn, ondanks berichten in de media”, laat de rederij weten.



Maar de vrees in Thailand is groot, zo blijkt. Het is niet duidelijk waarheen de Westerdam nu koers zal zetten. Momenteel doolt het schip rond op Aziatische wateren. De Thaise minister van Transport, Atirat Ratanasate, liet in een eigen Facebookpost weten dat zijn land wel wil helpen bij de bezorging van brandstof, medicijnen en voedsel aan het schip.

Thailand will not allow the Westerdam cruise ship entry, a U-turn on originally allowing its arrival on Thursday.



Public Health Minister Anutin Charnvirakul confirmed the decision Tuesday. Coronavirus fears have seen 3 other nations also refuse the vessel.#westerdam #Thailand pic.twitter.com/h9PmiRqklg Globe Newspaper Bangkok(@ GlobeBangkok) link

Frustraties

“We dachten dat het allemaal in orde was gekomen. Iedereen heeft weer opnieuw vluchten geboekt. En nu moeten we alweer afwachten”, reageert passagier Stephen Hansen aan Reuters via e-mail.

De Amerikaanse toeriste Angela Jones voegt toe dat de passagiers geregeld aan temperatuurchecks worden onderworpen, maar dat ze gefrustreerd geraken door de onzekerheid van de situatie. “Ik wens dat iemand ons gewoon zou laten aanmeren en ons laat bewijzen dat er niemand met het coronavirus aan boord is. We zijn allemaal heel onrustig.”

Een Nederlandse passagier probeert de moed erin te houden. “Vanavond staat een Hollandse avond op het programma”, klinkt het in een reactie aan de NOS. “Het wordt toch nog een gezellige avond, een Hollandse avond. Waarschijnlijk om ons verdriet een beetje te vergeten.”

Onze volle inzet is om te zorgen dat het schip kan aanmeren en de mensen uit hun benarde positie worden bevrijd

Gesprekken

“We weten dat dit heel verwarrend is voor onze gasten en hun families”, stelt de rederij, die “actief aan een oplossing werkt”. “We zijn dankbaar voor hun geduld.”

Nederland zoekt intussen mee naar een oplossing. De contacten lopen op diplomatiek en politiek niveau, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Onze volle inzet is om te zorgen dat het schip kan aanmeren en de mensen uit hun benarde positie worden bevrijd”, zegt de bevoegde minister Stef Blok. “Het coronavirus doet emoties oplaaien”, aldus Blok nog. “Het is niet verrassend dat landen voorzichtig zijn met het toelaten van schepen”.

Ander cruiseschip blijft in quarantaine

Het cruiseschip ‘Diamond Princess’ ligt intussen nog steeds in quarantaine voor de kust van Japan. In totaal zijn nu al zeker 135 mensen op het schip besmet met het nieuwe virus.

De Diamond Princess heeft zo’n 3.700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders. De reizigers zitten sinds 3 februari vast, nadat een reiziger die in Hongkong van boord was gegaan besmet bleek. De quarantaine duurt nog acht dagen, de reizigers krijgen hun geld voor de cruise terug.