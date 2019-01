Ook steun voor “heldhaftige” gelehesjesbokser: crowdfundingactie brengt al ruim 115.000 euro op David van der Heeden

08 januari 2019

10u57

Bron: AD.nl 0 Christophe Dettinger, de Franse voormalige bokskampioen die afgelopen weekend tijdens een protest van de gele hesjes op agenten insloeg, krijgt via sociale media duizenden steunbetuigingen. Op een site is Dettinger al ruim 115.000 euro steun toegezegd.

De 37-jarige en 1,91 lange Fransman, tweevoudig kampioen halfzwaargewicht, is te zien op beelden van betogende gilets jaunes in Parijs. Dettinger springt op de voetgangersbrug Leopold-Sédar-Senghor over een hek en gaat op de vuist. Vastgelegd is hoe de bokser het gezicht van een agent, die zich met een schild tegen de klappen probeert te verweren, onder handen neemt. Ook schopt de in het zwart gestoken oud-bokser een politiemedewerker die op de grond ligt hard tegen het hoofd.

“Schandalig”

Het filmpje van de aanval ging als snel rond op sociale media. Sommigen monteerden er de muziek uit de boksfilm Rocky onder. Veel Fransen reageerden echter geschokt op de gewelddadige beelden. De Franse boksbond noemde het gedrag van de oud-kampioen ‘onaanvaardbaar en schandalig’.



In reactie op de aandacht sloeg Dettinger op de vlucht. De ex-bokser reageerde wat later op de heisa met een video, waarin hij toegeeft dat hij verkeerd heeft gehandeld en zijn zelfbeheersing had verloren. Wel zegt hij dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld. Intussen heeft hij zich bij de politie gemeld en zit hij in voorlopige hechtenis.

Steun voor vechtersbaas

Sommige Fransen zien het verzet van Dettinger echter als een heldendaad en zeggen de vechtersbaas online geld en steun toe. Op Facebook zijn meerdere pagina’s aangemaakt met de titel ‘Hulp voor Christophe Dettinger’. De pagina’s trekken duizenden likes.

Een van de supportpagina’s verkoopt T-shirts met de opdruk ‘Team XTOF’. “Deze man, bezorgd om de toekomst van dit vergeten Frankrijk, heeft zijn ideeën wekenlang vreedzaam verdedigd. Vandaag heeft hij actie ondernomen, maar hij kan als voorbeeld dienen’’, staat er.

Ruim 7.000 bezoekers hebben aangegeven de actie voor de ‘gele hesjesbokser’ te steunen en een shirt te willen kopen, dat volgens de makers door Christophes familie is goedgekeurd. De crowdfundingactie heeft daarmee dus al ruim 115.000 euro opgebracht.

