Ook stafchef Israëlisch leger in quarantaine, dag na minister van Defensie

09 juli 2020

16u08

De topman van het Israëlische leger, stafchef Aviv Kochavi, is sinds donderdag in zelfisolatie na contact gehad te hebben met een coronapatiënt. Woensdag kondigde minister van Defensie Benny Gantz al aan dat hij in zelfisolatie zou gaan. Donderdag moest met Rafi Peretz een tweede minister melden dat hij met een coronapatiënt contact heeft gehad. Peretz is bevoegd voor Jeruzalem en erfgoed.

Op Twitter liet het Israëlisch leger weten dat Kochavi vorige week contact had met een andere militair, en het was die laatste die donderdag positief testte. De stafchef zal een coronatest ondergaan. Nog meer bevelhebbers gingen in quarantaine na contact met dezelfde persoon.

Binnen het leger zijn al 9.100 medewerkers in quarantaine. In totaal werden binnen het leger al 562 besmettingen geregistreerd. Alle patiënten hebben milde klachten. Ook minister Peretz zal een test ondergaan, liet hij weten op Twitter. De entourage van minister van Defensie Gantz meldde woensdag nog dat de minister het goed stelt. In de herfst van volgend jaar moet Gantz huidig premier Benjamin Netanyahu opvolgen.

De voorbije dagen steeg het aantal nieuwe besmettingen in Israël elke dag met meer dan 1.000. Alles samen zijn er al 34.000 besmettingen geteld in het hele land, en 346 overlijdens.

Netanyahu krijgt door het hoge aantal nieuwe besmettingen de nodige kritiek. Tegenstanders verwijten hem een te vlugge versoepeling van de coronamaatregelen en vinden dat hij zich niet voldoende voorbereidt voor een aankomende tweede golf van de pandemie.