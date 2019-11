Ook stad Washington sleept e-sigarettenproducent Juul voor rechter

tvc

27 november 2019

16u14

Bron: Belga

0

De autoriteiten van de Amerikaanse hoofdstad Washington slepen, in navolging van de Amerikaanse staten New York en Californië, de producent van e-sigaretten Juul Labs voor de rechter. Het bedrijf wordt aangeklaagd voor reclame die speciaal gericht was op jongeren.