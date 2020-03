Ook Spanje heeft nu meer coronadoden dan China mvdb/Reuters

25 maart 2020

12u03 4 Na Italië heeft ook Spanje nu officieel meer doden door het coronavirus dan China, waar de virusuitbraak begon. De afgelopen 24 uur overleden er 738 mensen ten gevolge van het coronavirus, meteen de grootste stijging tot nu toe, maakte het ministerie van Volksgezondheid vandaag bekend.

De totale dodentol staat nu op 3.434 overlijdens. Het totaal aantal besmettingen in Spanje is toegenomen tot 47.610. Vooral de regio rond Madrid is zwaar getroffen.

De gezondheidsautoriteiten stellen echter ook een sterke stijging van het aantal genezingen vast. Meer dan 5300 patiënten zijn weer helemaal beter.

De regering verwacht dat het hoogtepunt van het coronavirus nadert. In april zouden een aantal beperkingen kunnen worden opgegeven. Spanjaarden mogen momenteel nauwelijks nog hun huis uit. Woensdag stemt het Spaanse parlement over de verlenging van de noodtoestand tot 11 april. De meeste parlementariërs stemmen vanuit hun woning.

Verreweg de meeste coronapatiënten zijn vooralsnog in Italië bezweken. Daar stierven meer dan 6.800 mensen aan de gevolgen van het virus.

