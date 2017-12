Ook sneeuwellende in onze buurlanden EB

18u00

Bron: Belga, AFP, DPA, ANP 0 ANP Auto's rijden in de sneeuw met aangepaste snelheid op de snelweg A-1 op de Hoge Veluwe. De winterse buien hebben delen van Nederland bedekt onder een witte deken. Niet enkel in België, maar ook in de buurlanden zijn vandaag winterse taferelen te zien. De sneeuwbuien en de gladheid veroorzaken hinder voor het spoor-, lucht- en wegverkeer in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

AFP Twee vrouwen op pad met een kerstboom in een ondergesneeuwd Frankfurt.

In Duitsland werd de luchthaven van Düsseldorf van 12.00 tot 16.00 uur gesloten. Door de winterse omstandigheden zijn in Frankfurt zelfs 267 vluchten geschrapt. Daarnaast werden nog eens honderden andere vluchten uitgesteld. Een woordvoerder van de luchthaven noemt de toestand "dramatisch".

Ook de Duitse spoorwegen worstelen met het ijs en de sneeuw. Zo rijden in heel Noord-Rijnland-Westfalen de treinen met vertraging. Vooral het treinverkeer op de langeafstandslijnen ondervindt daar hinder: door problemen aan de wissel worden heel wat treinen omgeleid.

ANP Hoe sterk is deze eenzame fietser in Rotterdam?

In het midden en noorden van Nederland heeft het eveneens langdurig gesneeuwd. Wegens de grote gladheid op de wegen geldt daar nog steeds een waarschuwingscode oranje, zo meldt de weerdienst KNMI.

De luchthaven van Schiphol blijft open, maar heeft een beperkte start- en landingscapaciteit. Twee teams met elk ongeveer twaalf sneeuwschuivers zorgen ervoor dat één baan beschikbaar is, waarop vliegtuigen kunnen landen en opstijgen. Ook het treinverkeer in Nederland is ontregeld. Spoorwegmaatschappij NS adviseert de reizigers die zondagavond nog op pad willen om, indien mogelijk, hun reis uit te stellen.

AFP Behoedzaam verkeer op de A25 in het Noord-Franse Godewaersvelde.

Daarnaast geldt ook een code oranje in 32 Franse departementen. Buiten drie departementen in het noordoosten van het land, is vooral het zuidelijke deel van Frankrijk getroffen.

EPA Omstanders helpen een auto weer op weg in Londen.

Tot slot ondervindt ook een groot deel van Groot-Brittannië, inclusief de hoofdstad Londen, hinder van de sneeuw. Onder meer de luchthaven van Birmingham, de op een na grootste stad van het land, moest enkele uren gesloten worden. Tientallen vluchten werden afgelast, uitgesteld of omgeleid naar een andere luchthaven.

De Britse meteorologische dienst (Met Office) heeft in verschillende delen van Engeland en Wales code oranje afgekondigd. Rond de middag was de sneeuwlaag in Sennybridge (Wales) zelfs 30 centimeter dik. Die laag kan tegen de avond nog iets dikker worden, maar volgens de weerdiensten is "het ergste leed wel geleden".

Ook in Noord-Ierland en Schotland valt er sneeuw, maar is de hinder minder fel. Daar geldt, net als in Londen, waarschuwingscode geel.