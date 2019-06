Ook Russische wetenschapper wil genetisch gemodificeerde baby's creëren ADN

12 juni 2019

15u19

De Russische wetenschapper Denis Rebrikov wil genetisch gemodificeerde baby's tot stand brengen. Volgens een artikel in het vaktijdschrift Nature wil hij embryo's voor hiv-geïnfecteerde vrouwen gebruiken die hij eerder met genetische manipulatie tegen een besmetting met het AIDS-pathogeen zou hebben beschermd. Na de Chinese wetenschapper He Jiankui zou hij de tweede onderzoeker zijn die een dergelijk ethisch hoogst omstreden experiment aankondigt. Rebrikov wil het liefst dit jaar nog met zijn experiment beginnen, maar wil in elk geval -in tegenstelling tot zijn Chinese collega- een toelating van de autoriteiten afwachten.

He Jiankui had vorig jaar in november de geboorte bekendgemaakt van twee genetisch gemodificeerde baby's wiens genetisch materiaal hij eerder had gemanipuleerd. Hij noemde ook de bescherming tegen hiv-infectie als motivatie voor zijn experimenten. Internationaal zorgden deze experimenten voor grote verontwaardiging. In de VS en vele andere landen zijn dergelijke manipulaties van menselijk genetisch materiaal verboden, omdat de risico's tot nu toe nauwelijks te beoordelen zijn en wijzigingen worden doorgegeven aan toekomstige generaties.

Rebrikov, die werkt aan het Nationaal Medisch Onderzoekscentrum voor Verloskunde, Gynaecologie en Perinatale Zorg Koelakov in Moskou, wil net zoals zijn voorganger He Jiankui het gen CCR5 uitschakelen. Het door het gen geproduceerde eiwit wordt in de meeste gevallen door de hiv-virussen gebruikt als een ingangsportaal voor infectie van de cellen. Volgens Nature wil Rebrikov een behandeling aanbieden aan vrouwen die niet reageren op een hiv-standaardtherapie en een groter risico lopen om de infectie door te geven aan hun kinderen.

“Ethisch meer verdedigbaar”

Rebrikov beweert dat zijn licht aangepaste technologie grotere voordelen en minder risico's biedt dan die van He Jiankui. Het is ethisch meer verdedigbaar en publiekelijk aanvaardbaarder. De Russische Academie van Wetenschappen heeft echter ethische bezwaren, zoals verschillende Russische media melden.

Rebrikov beweert overigens al overeenstemming te hebben bereikt met een hiv-centrum in Moskou om in contact te komen met hiv-geïnfecteerde vrouwen, aldus het artikel in Nature.

"De technologie staat nog niet zo ver", stelt Jennifer Doudna, een van de mede-ontwikkelaars van het CRISPR-cas9, een belangrijk onderdeel van het bacteriële verdedigingsmechanisme tegen virussen, die beide onderzoekers hebben gebruikt of willen gebruiken voor hun manipulaties. "Het is niet verrassend, maar zeer teleurstellend en zorgwekkend".