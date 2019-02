Ook Rusland zegt ontwapeningsverdrag op: “Kwestie is cruciaal voor de hele wereld” SVM

02 februari 2019

10u30

Bron: ANP 17 Een dag na de Verenigde Staten heeft ook Rusland zich teruggetrokken uit het historische Amerikaans-Russische ontwapeningsverdrag INF. Dat laat president Vladimir Poetin weten.

Het INF-verdrag is een overeenkomst tussen de VS en de Sovjet-Unie die eind 1987 getekend werd door de Amerikaanse en Russische leiders Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov. Door de overeenkomst moesten alle kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer die op de grond gelanceerd werden vernietigd worden. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump schendt Rusland dat verdrag, maar Poetin bestrijdt dat.

“Al onze voorstellen blijven wel op tafel liggen, de deuren voor gesprekken staan open”, klonk het na een vergadering met minister van Defensie Sergej Sjojgoe en minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. “Tussentijds vraag ik beide ministeries om geen enkel gesprek over de kwestie in de toekomst op te starten. Laten we afwachten en zien of onze partners volwassen genoeg worden om een evenwichtige en betekenisvolle dialoog met ons te voeren. De kwestie is cruciaal voor de hele wereld.”

Rusland zal volgens Poetin werken aan een nieuwe hypersonische raket op de middellange afstand, die op de grond wordt gelanceerd. “Maar we willen niet in een dure wapenwedloop gesleurd worden. De ontwikkeling van nieuwe wapens moet gebeuren zonder een budgetverhoging.”

Nieuwe Koude Oorlog?

Het nieuws doet de angst voor een nieuwe Koude Oorlog oplaaien. “Het opzeggen van het verdrag is een directe veiligheidsbedreiging voor Europa”, zegt Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen. “Het neemt alle beperkingen weg voor Rusland om grondkruisvluchtwapens te ontwikkelen. Die zullen in de eerste plaats gericht zijn op Europa. Als de Verenigde Staten op hun beurt nieuwe nucleaire raketten ontplooien, zullen die wellicht op Europees grondgebied geplaatst worden. De Amerikaanse beslissing dreigt zo het openingssalvo te zijn van een Koude Oorlog 2.0 en te leiden tot een nieuwe nucleaire wapenwedloop op Europees grondgebied.”

Volgens Staes moeten de Europese landen dringende maatregelen nemen om deze nucleaire waanzin te de-escaleren. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg denkt echter niet dat de NAVO nieuwe kernraketten in Europa zal plaatsen. “Er zijn veel andere opties, die bekijken we nu”, klonk het gisteravond op de Duitse zender ZDF.

“Raketten kunnen Europese steden bereiken”

Stoltenberg beschuldigde Rusland ervan dat het nieuwe raketten plaatst, in weerwil van het verdrag. “Ze zijn moeilijker te ontdekken, ze zijn mobiel, ze kunnen Europese steden bereiken, ze hebben nucleaire capaciteiten, de waarschuwingstijd is gereduceerd en ze verlagen de drempel om kernwapens in te zetten.”

“Maar we moeten ervoor zorgen dat we een geloofwaardige afschrikking en verdediging hebben, ook in een wereld zonder INF-verdrag. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar ik kan nu al zeggen dat we verantwoordelijk zullen handelen. Het zal niet noodzakelijk een afspiegeling zijn van wat Rusland doet. En we zullen wapenbeheersingsinitiatieven blijven bekijken.”

De Verenigde Staten hadden de regering in Moskou begin december voor een ultimatum gesteld. Die deadline is nu verstreken, zonder verder resultaat. Volgens de tekst van het verdrag wordt het INF-akkoord pas zes maanden na de beëindiging officieel ontbonden.