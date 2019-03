Ook Roemenië wil ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verhuizen kg

24 maart 2019

17u51

Bron: Belga 2 Als eerste land van de Europese Unie wil Roemenië zijn ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem verhuizen. Premier Viorica Dancila kondigde dit in Washington aan op de jaarvergadering van de Amerikaans-Israëlische lobby Aipac.

"Ik, als premier van Roemenië, en de regering die ik leid, zullen onze ambassade naar Jeruzalem verplaatsen, de hoofdstad van Israël", verklaarde Dancila.



Ze zei dat de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse ambassade te verhuizen, indruk op haar had gemaakt. De Verenigde Staten erkenden in december 2017 Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en verhuisden hun ambassade in mei 2018 naar Tel Aviv. Ook landen als Tsjechië en Brazilië spraken zich voor een verhuis van hun diplomatieke vertegenwoordiging uit.

Controverse

De verhuis is omstreden. Israël maakt op heel Jeruzalem aanspraak als hoofdstad, terwijl de Palestijnen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad van hun toekomstige staat willen maken.



De aankondiging van Roemenië komt op een moment dat het land voorzitter van de Europese Raad is.

Bekijk ook: