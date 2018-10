Ook Robert de Niro krijgt verdacht pakje: deze Trump-critici kregen eerder al (bom)pakket in de bus kg

25 oktober 2018

12u49

Bron: Belga 0 De voorbije dagen kregen verschillende personen in de Verenigde Staten een verdacht (bom)pakket in de bus. Alle staan ze te boek als critici van president Donald Trump en als favoriete schietschijven van de 'alt-right’, de ‘alternatief rechtse’ beweging. Een overzicht.

George Soros



George Soros, de bekende miljardair en filantroop, kreeg maandag al een bombrief opgestuurd naar zijn woning in Bedford, New York. Door zijn steun aan middenveldorganisaties en joodse achtergrond is Soros regelmatig het slachtoffer van antisemitisme en samenzweringstheorieën door Trumps achterban.



Bill en Hillary Clinton



Dinsdagavond werd een verdacht pakket onderschept dat onderweg was naar de woning van voormalig president Bill Clinton en zijn vrouw en ex-presidentskandidate Hillary Clinton, in Chappaqua, ten noorden van New York. Het pakket kon worden gedetecteerd voor het afgeleverd werd.

Barack Obama



Het pakket voor de vroegere Amerikaanse president Barack Obama kon woensdagmorgen tijdig onderschept worden door een personeelslid in Washington DC, waar Obama woont.



John Brennan



Het Time Warner-gebouw in New York werd woensdag volledig ontruimd nadat een verdacht pakket was gevonden in de postkamer van nieuwszender CNN, die in het gebouw gevestigd is. Het pakket was geadresseerd aan de voormalige CIA-directeur John Brennan. Hij is regelmatig bij CNN te gast en uit vaak kritiek op president Trump.

Debbie Wasserman Schultz en Eric Holder

De politie van Sunrise, in de Amerikaanse deelstaat Florida, maakte woensdag bekend dat er ook een verdacht pakket was aangetroffen in de buurt van het kantoor van het Democratische congreslid Debbie Wasserman Schultz. Het pakket was echter eigenlijk bestemd voor Eric Holder, een Democratische politicus die onder Obama nog minister van Justitie was. Maar omdat het adres verkeerd was, kwam het pakket terecht bij Wasserman Schultz, die als afzender was vermeld.

Maxine Waters

In Capitol Heights (Maryland) werd nog een bijkomend pakket ontdekt in het centrum waar de post voor het Huis van Afgevaardigden gesorteerd wordt. Het pakket zou gericht geweest zijn aan het Democratische parlementslid Maxine Waters.

Robert de Niro

Er is vandaag ook een verdacht pakket aangekomen bij een restaurant dat eigendom is van acteur Robert de Niro, melden Amerikaanse media. Andere media melden dat het gaat om het huis van de Niro in New York. Omdat niemand in het gebouw aanwezig was, moest er niet geëvacueerd worden, meldt de New Yorkse politie.

Vals alarm

Na de golf van de eerste pakjes, volgden er ook enkele meldingen van ‘verdachte pakketten’ die achteraf al snel als ongevaarlijk werden bestempeld. Zo zei de Democratische gouverneur van de staat New York op woensdag dat er een verdacht pakket op zijn kantoor in New York was toegekomen. Het bleek na onderzoek een brief en een USB-stick te bevatten.

Ook in San Diego, Californië werden woensdag enkele pakketten onderzocht. Ze werden gevonden op 6th Avenue, waar de krant San Diego Union-Tribune is gevestigd, maar ook een kantoor van de Democratische senator Kamala Harris. Het bleek achteraf om kinderboeken en schoenen te gaan.

Bekijk ook: