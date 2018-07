Ook pornosterren hebben kinderen. Hoe gaan ze als ouders daar mee om? mvdb

25 juli 2018

11u01

Bron: News.com.au 1 Wat zeg je tegen je kinderen als je aan de komst komt als pornoster? Het blijkt nogal een taboe in het wereldje. De Australische seksuologe en auteur Nikki Goldstein benaderde verschillende acteurs en actrices, maar vond slechts één iemand bereid om hierover openlijk te praten. Die man is Manuel Ferrara, pornoacteur, regisseur en vooral trotse vader van vier kinderen.

Ferrara (42) groeide op in Frankrijk en week uit naar Los Angeles. Hij debuteerde in 1997 en is nog steeds actief. In zijn carrière won hij vijf Adult Video News-onderscheidingen (zeg maar de Oscars van de porno) in de categorie 'Mannelijke Performer van het Jaar'.

Uit zijn huwelijk met pornoster Dana Vespoli heeft hij drie kinderen: een zoon van bijna elf en een jongenstweeling van zeven. Met zijn nieuwe vrouw Kayden Cross, eveneens porno-actrice, heeft hij een vierjarig dochtertje.

"Als vader weet je dat je vroeg of laat je kinderen zal moeten inlichten over je beroep. En dat moet je zelf doen. Je wil niet dat iemand anders hen op de hoogte brengt, of nog erger ... dat ze porno kijken en hun ouders herkennen", zegt de Fransman (echte naam Manuel Jeannin) in het interview met Goldstein. "Mijn oudste zoon is bijna elf. Ik heb hem pas recent verteld wat ik voor de kost doe, vroeger kon niet. Hij zou het niet begrijpen. Ik zei: 'papa speelt in films voor volwassenen waarin naakte mensen te zien zijn. En ik regisseer ook zo'n films'".

"Eén van zijn beste vrienden heeft twee oudere broers. Die kijken waarschijnlijk soms porno. Ik wil niet dat zij degenen waren die het hem zouden vertellen. Toen ik het hem verteld had, zat hij niet met vragen en accepteerde het. Hij had er geen problemen mee."

Ook zijn dochtertje zal op gepaste tijd, wanneer ze een tiener is, worden ingelicht over het beroep van mama en papa. Voor Ferrara staat nu al vast dat hij die conversatie zal overlaten aan zijn vrouw. "Zij kan dit beter dan mij."

What a great year! Een foto die is geplaatst door null (@manuelferrara) op 25 jan 2016 om 20:15 CET

De Fransman is de eerste om toe te geven dat de kostwinning die hij en zijn vrouw uitoefenen niet alledaags is. "Buiten het werk zijn we doodgewone ouders. We wonen in een rustige buurt. In ons huis is er niets dat naar de seksindustrie verwijst." Een onverwacht voordeel van een pornocarrière zijn de soms korte draaidagen. Ferrara staat geregeld maar amper twee uur op de set. Hij kan daardoor veel tijd doorbrengen met zijn gezin. Als grote fan van 'Call of Duty' en 'FIFA' speelt hij soms urenlang met zijn zonen op de spelcomputer.

"Mijn kinderen hebben nul toegang tot porno"

Dat kinderen in aanraking komen met porno, houdt heel veel ouders bezig. Ferrara is daar niet anders in. Ook hij wil niet dat ze op een te jonge leeftijd expliciete beelden zien. "Mijn kinderen hebben nul toegang tot porno. Op hun smartphones en computers hebben we daarvoor speciale software geïnstalleerd. Elke ouder zou zoiets moeten doen. Ik ben daar heel categoriek in."

Ferrara kijkt ook naar de toekomst. "Als mijn kinderen later groter zijn en vragen hebben over iets rond seksualiteit, denk ik dat mijn beroep wel een voordeel is. We praten er openlijker over en we weten waarover we het hebben. Als ze beginnen uit te gaan, geef ik ze uit voorzorg condooms mee."

Seksuologe Goldstein heeft nog een lastige laatste vraag voor Ferrara in petto. Wat als een van zijn kinderen ooit in zijn voetstappen wil treden? "Als ouder wil je dat je kinderen het beter hebben dan jezelf. Als jezelf actief bent in de seksindustrie, is het hypocriet om het meteen resoluut af te wijzen. Maar als ouder wil je beter voor hen. In de porno-wereld zoals ik die ken, loert het gevaar nu eenmaal om de hoek." Hij doelt daarmee op vele acteurs en actrices die ten ondergaan aan drugs en depressies. "Welk beroep ze ook kiezen, ze zullen iets moeten doen wat ze graag doen", besluit hij.

Nice pic from last night thanks to @stillsbyalan Een foto die is geplaatst door null (@manuelferrara) op 20 jan 2014 om 06:09 CET