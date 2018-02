Ook pleeggezin schutter Florida verwittigde politie: "Hij zette eerder al wapen tegen iemands hoofd" Joeri Vlemings

22 februari 2018

13u50

Bron: CNN 0 Enkele maanden voor Nikolas Cruz zijn dodelijke schietpartij op de middelbare school in Florida uitvoerde, had zijn vorige pleeggezin de politie ervan verwittigd dat de 19-jarige in het verleden al anderen had bedreigd met een vuurwapen. Dat meldt CNN. In september kreeg de FBI ook al een waarschuwing binnen over Cruz die op YouTube had aangekondigd dat hij een "professionele schoolschutter" zou worden.

De Amerikaanse politiediensten liggen onder vuur omdat ze niet optraden tegen Nikolas Cruz terwijl die eerder meermaals in aanraking kwam met de arm der wet. Cruz schoot vorige week op zijn vorige school zeventien mensen dood op de Marjory Stoneman Douglas High School.

CNN kon documenten inkijken van het Palm Beach County Sheriff's Office over het criminele verleden van Cruz. In november woonde Cruz een paar weken in Palm Beach, nadat zijn pleegmoeder Lynda Cruz was gestorven. Daarna verhuisde hij naar een nieuw pleeggezin, naar de Sneads.

In Palm Beach trokken Nikolas Cruz en zijn jongere broer Zachary in bij Rocxanne Deschamps, een voormalige buurvrouw die bevriend was met het gezin. Nikolas Cruz zou daar in Palm Beach County dezelfde woedeuitbarstingen gehad hebben als vroeger thuis in Parkland, Florida. Alleen had hij nu vuurwapens in zijn bezit.

Daags na Thanksgiving was Cruz aan het werk in een winkel van Dollar Tree. De 22-jarige zoon van Rocxanne, Rock Deschamps, bracht de politie toen op de hoogte dat een "19-jarige adoptiezoon" mogelijk "een wapen in de tuin" verstopt had. Rock voegde eraan toe dat in hun gezin geen wapens toegestaan waren. Uit de verslagen blijkt niet duidelijk of de politie al dan niet is gaan zoeken, maar de zaak werd gesloten wegens gebrek aan bewijs.

Vier dagen later werd de politie opnieuw opgeroepen naar hetzelfde adres. Volgens Rock zou Cruz zich toen tegen zijn gastgezin gekeerd hebben. De politie kwam ter plaatse en Cruz zei dat hij in de war was omdat hij een foto van zijn overleden moeder was kwijtgespeeld en daarom op de muur was beginnen slaan. Rock hield hem tegen, waardoor het tot een gevecht tussen hen kwam. Cruz liep weg en Rocxanne belde de hulpdiensten. Aan de dispatcher zei ze dat "hij een vuurwapen was gaan halen en zou terugkomen". Ze voegde eraan toe dat hij "tonnen munitie had gekocht" en "eerder al een geweer had gebruikt tegen mensen".

"Hij heeft in het verleden al een wapen tegen iemands hoofd gezet", citeert CNN de politieverslagen. De twee jongens "omhelsten elkaar en verzoenden zich met elkaar", na een gesprek met de uitgerukte agent. Cruz excuseerde zich voor zijn woedeuitbarsting. Rock Deschamps wou geen klacht indienen, uit begrip voor Cruz' emotionele reactie op de dood van zijn moeder. Even later bolde Cruz het definitief af bij Rocxanne Deschamps. Zachary bleef wel.

Nikolas Cruz vertrok naar Broward County om er bij een vriend te gaan wonen. Hij verbleef bij James en Kimberly Snead in Pompana Beach. Zijn wapens nam hij met zich mee.

Een voormalige buurman uit Parkland, Paul Gold, vertelde dat op de begrafenis van Nikolas' moeder alleen de twee zonen, Gold zelf en diens vriendin Rocxanne Deschamps aanwezig waren. Daar was volgens Gold Nik Cruz het hart van in. Gold zei dat hij niks wist van Cruz' wapens en noemt de tiener nu "een monster".

De laatste keer dat de politie binnenviel bij Rocxanne Deschamps in Palm Beach was op Valentijnsdag vorige week, nadat Nik Cruz zeventien mensen had doodgeschoten met zijn AR-15. Iedereen moest toen meteen de caravan uit om plaats te maken voor het bomontmijningsteam.

Er is veel verontwaardiging waarom de getipte FBI niet lang vóór het drama in actie was geschoten. De bewuste tip over Nikolas Cruz was helder en had het over zijn "wapenbezit, verlangen om mensen te doden, grillige gedrag en storende posts op sociale media, evenals zijn potentieel om een schietpartij op school uit te voeren".