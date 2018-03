Ook Playboymodel wil nu onder zwijgovereenkomst met Trump uit kv

20 maart 2018

20u26

Bron: NY Times, Reuters 1 Voormalig Playboymodel Karen McDougal, die beweert dat ze een affaire had met president Donald Trump, heeft vandaag een rechtszaak aangespannen waarmee ze haar geheimhoudingsovereenkomst hoopt nietig te laten verklaren.

McDougal spande de rechtszaak aan tegen American Media Inc, de uitgever van de National Enquirer - een tabloid die gerund wordt door een goede vriend van Trump. Het blad betaalde haar in 2016 150.000 dollar om te zwijgen over haar affaire met de toenmalige presidentskandidaat.

Volgens McDougal zou Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen in het geheim betrokken geweest zijn bij haar gesprekken met de uitgeverij en werden zowel zijzelf als de uitgeverij destijds misleid over de overeenkomst.

De vrouw sprak vorige maand met het magazine The New Yorker, nadat het blad notities die ze bijhield over Trump in handen had gekregen. Nadien kreeg ze een waarschuwing van American Media Inc dat "verdere onthullingen een inbreuk op haar contract zouden zijn" en "aanzienlijke financiële schade zou berokkenen".

Volgens haar advocaat Peter K. Stris probeert A.M.I. "Karen McDougal op uiteenlopende manieren het zwijgen op te leggen".

Pornoster

Vorige week spande ook pornoster Stormy Daniels - echte naam Stephanie Clifford - een proces aan tegen de Amerikaanse president om onder haar zwijgovereenkomst uit te geraken. Aanstaande zondag zou Daniels tijdens een uitzending van het CBS-programma '60 Minutes' meer details geven over haar affaire met de president. Het valt nog af te wachten of het Witte Huis daar nog een stokje voor zal steken.