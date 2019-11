Ook pitcher van Washington Nationals weigert bezoek aan Trump jv

02 november 2019

19u21

Bron: afp 0 Sean Doolittle, baseballspeler bij de Washington Nationals, weigert een bezoek aan het Witte Huis, waar zijn team maandag gehuldigd zal worden door president Donald Trump. Doolittle zegt dat hij verstek laat gaan door de "verdelende retoriek" van president Trump. Doolittle is lang niet de eerste sporter die weigert langs te gaan bij Trump.

Na hun overwinning in de World Series worden de Washington Nationals maandag verwacht op het Witte Huis. Net als andere sporters en teams na het behalen van een groot succes, wordt het baseballteam uit Washington in de bloemetjes gezet door Trump.

Maar de viering zal plaatsvinden zonder 'pitcher' (werper) Sean Doolittle. "Ik ben het niet eens met veel dingen die Trump doet, maar finaal gaat het vooral over zijn verdelende retoriek, het ondersteunen van complottheorieën en het vergroten van de kloof in het land", aldus Doolittle in een interview met de Washington Post. "Hoe graag ik ook die ervaring met mijn ploeggenoten zou delen, ik kan het gewoon niet doen".

De -blanke- baseballspeler zegt dat hij strijdt voor de rechten van migranten, zwarten, holebi's en personen met een handicap en dat hij het niet eens is met de standpunten van Trump op dat vlak.

Doolittle is lang niet de eerste of enige sporter die de huldiging door Trump weigert. Zo wilde ook voetbalster Megan Rapinoe geen handjes schudden met de Amerikaanse president na de overwinning van de VS op het WK Voetbal. Trump weigerde zelf ook al eens om sporters te ontvangen.

Zo weigerde hij de American footballers van de Philadelphia Eagles te ontvangen na hun overwinning in de Super Bowl. Trump vond het niet kunnen dat verschillende spelers niet staand en met de hand op het hart naar het Amerikaanse volkslied luisterden voor aanvang van wedstrijden.