Ook Papoea-Nieuw-Guinea opgeschrikt door aardbeving

11 oktober 2018

00u40

Bron: Belga

Ook Papoea-Nieuw-Guinea is donderdag in de vroege ochtend (lokale tijd) getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 7 op de schaal van Richter. Dat meldt het Amerikaanse geologisch instituut (USGS).