Ook onze buurlanden maken zich op voor nieuwe sneeuwlaag: tot 30 centimeter dik wit tapijt in Duitsland, KLM schrapt twintig vluchten

29 januari 2019

14u46

Bron: Focus Online, AD.nl, Le Parisien 0 Niet alleen bij ons wordt er vannacht en morgen een nieuwe reeks sneeuwbuien verwacht, ook de buurlanden maken zich op voor een nieuw winters tapijt. KLM schrapt voor morgenvroeg alvast twintig vluchten.

Nederland verwacht tot 8 centimeter nieuwe sneeuw. In de vroege ochtend valt de eerste sneeuw in Zeeland. Daarna gaat het vanuit het zuidwesten op meer plaatsen sneeuwen. Tegen de middag ligt de sneeuwgrens halverwege het land, waardoor alles tussen Amsterdam en Enschede bedekt wordt door een wit laagje. Later zijn ook Groningen en Friesland aan de beurt.

“De wind draait in de loop van de dag en het wordt dan een paar graden zachter. Dat kan ervoor zorgen dat de sneeuwval overgaat in natte sneeuw en regen, maar alleen in de kustprovincies. In de rest van het land blijft het liggen”, zegt Diana Woei van Weerplaza aan onze collega’s van het Algemeen Dagblad. “Ik verwacht dat er voor de jeugdigen veel sneeuwpret te beleven valt. Er valt genoeg om sneeuwballen en een sneeuwpop te maken.”



Want hoewel de sneeuwval licht is, vergelijkbaar met vorige week dinsdag, kan er in de oostelijke provincies wel 8 tot zelfs ruim 10 centimeter sneeuw vallen. “In Limburg is een lagedrukgebiedje en daardoor is de sneeuwintensiteit hoger. Maar ook in het oosten van Brabant kan wel flink wat vallen”, zegt Woei.

Moeilijke ochtendspits

De meteoroloog verwacht dat in de ochtendspits vooral de omgeving van Rotterdam te maken krijgt met files door de sneeuwval en gladheid. “De avondspits krijgt er sowieso last van, dan is heel Nederland bedekt onder een dun laagje sneeuw en zal er sprake zijn van gladheid.”

Vanwege de verwachte sneeuwval rijden er morgen in elk geval minder treinen dan op een gewone werkdag. Op veel plaatsen rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier. 80 procent van de treinen blijft rijden en waar mogelijk worden treinen verlengd. “NS en ProRail nemen het zekere voor het onzekere en passen de dienstregeling aan. Door de dienstregeling aan te passen ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor snel op te lossen”, aldus de bedrijven.

Vluchten geschrapt

KLM schrapt voor morgenvroeg alvast twintig vluchten. De Nederlandse luchtvaartmaatschapij raadt reizigers aan om de status van hun vlucht goed in de gaten te houden. De luchtvaartmaatschappij monitort het weer voortdurend.

De luchthaven Schiphol houdt ook rekening met het winterse weer. Ze heeft materieel en mensen paraat staan om onder meer de start- en landingsbanen schoon te houden.

Rotterdam The Hague Airport heeft ook mensen standby voor de sneeuwschuivers als dat nodig is. Het vliegverkeer op de luchthaven moest vorige week tijdelijk worden opgeschort vanwege de sneeuwval. “We wachten af hoe en wat morgen met de sneeuw. We zitten op dit moment ook in een rustige periode, dus er staan niet veel vluchten gepland”, aldus een woordvoerster.

Nog even genieten van de zon, want morgen is het anders. Het wordt woensdagmiddag #sneeuwpret voor de jeugd,maar ook vertraging voor het verkeer.

Ook Duitsland zal ervan langs krijgen, met in sommige streken tot wel 30 centimeter nieuwe sneeuw. Het gaat dan vooral om gebieden als de Eifel en het Zwarte Woud. Aan de rand van de Alpen daalt de temperatuur ‘s nachts tot -15 graden, terwijl het noorden van het land vooral last heeft van ijsregen.

In Frankrijk verwachten de weerdiensten lokaal tot 15 centimeter sneeuw in de streek rond en ten noorden van Parijs. In het noordoosten kan er 5 tot 10 centimeter vallen, elders blijft de winterse neerslag beperkt. Langs de Atlantische kust zal winterstorm Gabriel wel lelijk huishouden, met windstoten tot 130 km/u.

Tempête hivernale #Gabriel : épisode de #neige en plaine dans le nord, à basse altitude vers le sud à partir de ce soir, se prolongeant et s'intensifiant cette nuit et demain matin. #vigilanceOrange.

Restez informés ▶️https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/06kB6kVCpM VigiMétéoFrance(@ VigiMeteoFrance) link