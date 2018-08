Ook ons land houdt rekening met aanval zoals in Venezuela: "Geslaagde aanslag met drone is kwestie van tijd" Nina Dillen

06 augustus 2018

00u00 0 Twee drones uitgerust met C4. Die hadden het einde moeten betekenen voor de Venezolaanse president Maduro. Rebellengroep 'Soldaten in T-shirt' eiste de aanslag op. Het plan mislukte. Maar zo is wel waarheid geworden wat al jaren wordt gevreesd: dat er met drones aanslagen gepleegd worden. Een scenario waarmee ook ons land rekening houdt en zelfs op oefent.

Tijdens een toespraak van de Venezolaanse president Nicolás Maduro in Caracas, ontploften zaterdag rond 18 uur lokale tijd verschillende drones met explosieven. Op beelden van de toespraak is te zien hoe de president zijn speech voor een militaire parade moet onderbreken, nadat geluiden van een explosie weerklinken. Zeven soldaten raakten gewond, maar Maduro zelf bleef ongedeerd. "Onze onderzoeken tonen aan dat er explosies waren van verscheidene drones vlak bij het podium", zei minister van Informatie Jorge Rodriguez op de staatstelevisie. "We hebben bewijs dat dit een moordaanslag was."

De aanslag werd zondagochtend opgeëist door een Venezolaanse rebellengroep, Soldados de Franelas. Letterlijk zijn dat 'De Flanellen Soldaten'. Een groep die uit burgers en militairen bestaat en die - omdat dat zeker zo leuk bekt - ook Soldaten in T-shirt wordt genoemd. "We hebben laten zien dat ze kwetsbaar zijn. Vandaag is het niet gelukt, maar dat is slechts een kwestie van tijd", zo meldt de organisatie op Twitter. In eerdere berichten suggereert de groepering op te komen voor de militaire eer van Venezuela die door Maduro zou zijn verkwanseld. In die zin is het geen toeval dat de drones kwamen aangevlogen tijdens een militaire parade.

Militaire doelwitten

Militair worden drones al een hele tijd ingezet om doelen te bestoken, onder meer in de strijd tegen terreurgroeperingen in Syrië. Dat de toestellen ook zouden worden gebruikt door mensen die een aanslag willen plegen, wordt al langer gevreesd. Eén: het is relatief makkelijk uit te voeren. Twee: je stuurt een drone vanop afstand en blijft dus zelf uit beeld. Drie: een doelwit kan er zich maar moeilijk tegen beschermen. Dronekenner Mark Vanlook zei in 'VTM Nieuws' dat een drone vernietigen in een paar seconden moet gebeuren. "Op dat vlak de veiligheid garanderen op eender welk moment is niet evident."

Geheime details

In ons land werd vorig jaar in april nog een werkgroep opgericht binnen het Belgische Crisiscentrum met als specifiek doel zich over mogelijke drone-aanvallen te buigen. Specialisten uit het leger en politie - waar drones dus al langer worden gebruikt - delen er hun kennis met ingenieurs, informatici en technische experts. "We hebben met die werkgroep een systeem uitgewerkt dat bestaat uit drie fases", legt Olivier Van Raemdonck uit, de woordvoerder van binnenlandminister Jan Jambon (N-VA). "Ten eerste moet je een drone kunnen detecteren in de lucht, vervolgens kunnen identificeren of die gevaarlijk is en tot slot ook de drone neutraliseren. Met de werkgroep zitten we regelmatig samen om dat verder op punt te stellen en bij te schaven, omdat de techniek voortdurend evolueert."

Hoe die stappen in detail in zijn werk gaan, blijft intern - net om mensen met slechte bedoelingen niet slimmer te maken. Concrete voorzorgsmaatregelen zijn er voorlopig niet, aldus Van Raemdonck. "Het is niet zo dat we nu gaan vergaderen na de drone-aanval in Venezuela. We zijn er het hele jaar door intensief mee bezig. Zo staan in het najaar nog oefeningen op de planning om onze technieken te verbeteren."