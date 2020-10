Ook niet-essentiële handelszaken moeten sluiten in sommige New Yorkse wijken IB

07 oktober 2020

01u33

Bron: Belga 1 In sommige wijken van New York zullen binnenkort gedurende minstens twee weken ook niet-essentiële handelszaken de deuren moeten sluiten. Synagogen en andere gebedshuizen moeten dan weer het aantal gelovigen in hun gebouwen drastisch beperken. Dat heeft de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, dinsdag gezegd.

De nieuwe beperkingen, die er komen bovenop de sluiting van de scholen, worden ten laatste vrijdag van kracht in verschillende buurten van Brooklyn en Queens. Het gaat om wijken waar het aantal nieuwe besmettingen de voorbije weken enorm is gestegen.

Maandag had Cuomo op een persconferentie nog gezegd dat enkel de scholen zouden sluiten. Hij dreigde er toen wel al mee om ook een sluiting op te leggen aan religieuze instellingen die de richtlijnen rond het houden van voldoende afstand en het dragen van een mondkapje niet respecteren. Dinsdag had hij een ontmoeting met leiders van de orthodox-joodse gemeenschap, omdat er naar verluidt binnen die gemeenschap de voorbije weken regelmatig sprake was van massabijeenkomsten en schendingen van de richtlijnen.

Nog slechts 10 personen in gebedshuizen toegelaten

"De gebedshuizen zijn de plaatsen waar de grootste bijeenkomsten worden gehouden", onderstreepte Cuomo. "Ik weet dat het een gevoelig onderwerp is, maar het is de waarheid", voegde hij er aan toe. Eerder hadden sommige critici al laten verstaan dat de beperkingen discriminerend zijn ten aanzien van de joodse gemeenschap. De nieuwe maatregelen houden in dat er in gebedshuizen in de rode zones nog slechts 10 personen mogen worden toegelaten. In de zogenaamde oranje zones geldt een limiet van 25 personen.

New York was ooit het nationale epicentrum van de uitbraak van het coronavirus, maar de besmettingen leken de afgelopen maanden onder controle. Momenteel zien sommige buurten zich echter geconfronteerd met een heropleving van het virus.