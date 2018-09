Ook Nederlandse piloten sluiten aan bij staking Ryanair jv

25 september 2018

11u18

Bron: belga 0 De staking van Ryanair-personeel in verschillende landen vrijdag wordt uitgebreid. Ook de in Nederland gebaseerde piloten van de Ierse lowcostmaatschappij nemen aan de actie deel, zo heeft de Nederlandse pilotenbond VNV aangekondigd.

De staking van 28 september is een initiatief van het cabinepersoneel (stewardessen en stewards) in vijf Europese landen: België, Italië, Nederland, Spanje en Portugal. Vorige week werden ook de in ons land gebaseerde piloten opgeroepen om mee te staken.

De vakbonden eisen onder meer dat Ryanair het lokale arbeidsrecht zou toepassen.