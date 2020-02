Ook Nederlandse journaliste in quarantaine: “Van uitrusten komt niets in huis” SVM

04 februari 2020

16u31

Bron: ANP 3 Bezoek is niet toegestaan, naar buiten gaan zit er niet in en eten wordt voor de deur achtergelaten. "Dat is quarantaine: je zit in isolatie, van mensen afgeschermd”, vertelt de Nederlandse journaliste Anouk Eigenraam. De China-correspondente van Het Financieele Dagblad is een van de vijftien Nederlanders die na hun evacuatie uit de Chinese stad Wuhan uit voorzorg voor het coronavirus in quarantaine geplaatst zijn.

Voor contact met de buitenwereld zijn ze de komende twee weken op hun telefoon aangewezen. Die van Eigenraam gaat onophoudelijk, want de hele Nederlandse pers wil met haar praten. "Van uitrusten is nog niets in huis gekomen. Ze hadden ons beter in een bunker kunnen zetten", klinkt het ironisch.

Eigenraam en de andere Nederlanders die in een centrale opvanglocatie verblijven, zien elkaar niet aangezien ze op hun kamer moeten blijven. "Maar we hebben wel een gezamenlijke appgroep."

Onbekende locatie

De precieze plek waar Eigenraam en haar lotgenoten opgevangen worden, is niet bekend. Zijzelf weten enkel in welke gemeente ze zich bevinden. "Ik weet verder ook niet precies wat voor locatie dit is, het was donker toen we aankwamen", zegt de China-correspondente. "Het doet er ook niet echt toe. De kamer ziet er verzorgd uit. Alle basisvoorzieningen zijn er, zoals tv en wifi. En we kunnen het aangeven als we nog andere wensen hebben, zoals boeken bijvoorbeeld. Ik vind het wel prima.”

De mensen die in quarantaine verblijven, moeten dagelijks hun temperatuur opnemen. Ze houden contact met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Voor eten en drinken wordt gezorgd. "Dat zetten ze voor de deur en dan wacht je even tot de persoon die het bracht weer weg is.”

Voorwaarden

De meeste Nederlanders die uit Wuhan terugkeerden, zitten thuis in quarantaine. Daar heeft de GGD voorwaarden aan verbonden. Zo moeten ze net als de mensen op de centrale opvangplek binnen blijven. Ze moeten afstand houden van hun huisgenoten en mogen niet de deur opendoen om bijvoorbeeld een pakketje in ontvangst te nemen.

Voor Eigenraam was thuis in quarantaine gaan geen optie. "De afgelopen maanden heb ik in Peking gewoond. Ik heb wel een huis in Nederland, maar daar zitten andere mensen in", legt ze uit. Klachten heeft ze niet.

De journaliste hoopt straks vanop afstand wat werk te kunnen doen. "Er gebeurt naast het coronavirus van alles in China: er heerst ook vogelgriep en varkenspest. Maar ik ga eerst proberen een paar dagen uit te rusten.”