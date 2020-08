Ook Nederlanders zien vakantie in Verenigd Koninkrijk in duigen vallen: “Ik heb hier nul begrip voor” Sebastiaan Quekel/SVM

14 augustus 2020

22u07

Bron: AD 5 Voor Belgen gold de regel al een week, nu moeten ook Nederlanders en Fransen er zich aan houden: elke toerist die naar het Verenigd Koninkrijk reist, moet verplicht eerst veertien dagen in quarantaine. Hierdoor gaat een weekendje Londen of een weekje hiken in de Schotse natuur in rook op. “Ik heb echt nul begrip voor deze beslissing”, reageert een van de Nederlandse gedupeerden misnoegd.

Groot-Brittannië had naar eigen zeggen “geen andere keuze” dan inwoners van al die landen zelfisolatie op te leggen. De stijging van het aantal coronabesmettingen was te verontrustend geworden. “Die landen hebben een bepaalde drempel overschreden. Als we helemaal niets deden, zouden we de volksgezondheid en de openbare veiligheid in gevaar brengen”, stelt minister van Transport Grant Shapps.

Professioneel hardloopster Dorothea Bil (53) heeft er geen woorden voor. Haar droomvakantie is nu in duigen gevallen. “Ik kan niet meer volgen wat er allemaal gebeurt. De ene onbegrijpelijke beslissing na de andere”, verzucht de Nederlandse.

“Ben ik nou zo gek?”

Bil had voor begin september grootse plannen. “Ik zou samen met mijn hond ruim 300 kilometer gaan hardlopen langs de Ierse zee en de Noordzee. Dat hele feest gaat niet door als je verplicht in quarantaine moet.”

Volgens Bil neemt de Britse regering de beslissingen op basis van emotie en niet op feiten. “Ik zie in ons land geen intensive cares die overspoeld worden met coronapatiënten, of ben ik nou zo gek? Daarnaast wordt er totaal geen rekening gehouden met toeristen zoals ik. Op mijn vakantie kom ik amper andere mensen tegen, alleen bij wat bed and breakfasts hier en daar. Nu worden we allemaal gegijzeld in een web van ‘feiten’ die niet kloppen. En daar worden dan onterechte consequenties uit afgeleid.”

“Geen weekend in hotel”

Veel Nederlandse reisorganisaties annuleren de reizen naar Engeland, maar de cruise van Bil gaat wel gewoon door. “Door de quarantainemaatregel heb ik daar echter vrij weinig aan”, stelt Bil. “Met de maatschappij heb ik kunnen afspreken dat ik de reis volgend jaar in december mag overdoen.”

Door de maatregel valt voor een andere Nederlandse dan weer een weekendje Londen in het water. “We zouden eigenlijk naar een concert van Westlife gaan”, aldus Nicole Vos. “Dat ging in mei al niet door, maar nu wordt ook een kruis gezet door de rest van onze vakantie. We gaan namelijk niet een heel weekend alleen maar in een hotel zitten. We waren zo dicht bij ons vertrek. We zijn erg teleurgesteld.”