Ook Nederland versoepelt: jongeren moeten onderling geen 1,5 meter afstand houden, weer publiek in voetbalstadions (maar zingen mag niet) KV ADN

24 juni 2020

20u48

Bron: ANP, Belga 4 Ook Nederland heeft vandaag verschillende versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Zo moeten jongeren onder de 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand meer houden. Verder zijn alle contactberoepen vanaf 1 juli weer toegestaan en zijn in de Nederlandse voetbalstadions dan ook weer bezoekers welkom. Opvallend: zingen in het stadion is nog verboden wegens het risico op verspreiding van het coronavirus.

“Vandaag hebben we de ergste loopings en scherpste bochten van de achtbaan gehad, voor nu. Dat hebben we samen bereikt. Het grote gevaar is nu dat we denken: Mooi, dat was de coronatijd, terug naar normaal”, sprak de Nederlandse premier Mark Rutte op een persconferentie.

1,5 meter blijft cruciaal

Het is cruciaal dat de volwassenen altijd de 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden, benadrukte Rutte. “Het geldt in de hele wereld. De besmettingskans is enorm veel kleiner. We moeten dit echt doen. Anders lopen we een groot risico."



Rutte zei zelf ook te balen van die 1,5 meter afstand. Maar hij waarschuwde niet met de regel te verslappen. "Dan weten we één ding zeker. Als mensen terugkomen van vakantie of op plekken waar het virus snel opleeft, dan loopt het weer snel op.”

De risico’s voor jongeren zijn echt heel veel kleiner Mark Rutte

Jongeren

Voor iedereen in Nederland onder de 18 jaar wordt de 1,5 meterregel wel losgelaten, zo kondigde de premier aan. Dat betekent dat bijvoorbeeld middelbare scholen minder rekening hoeven te houden met de belangrijkste regel die de Nederlandse regering voor volwassenen hanteert. “De risico’s voor jongeren zijn echt heel veel kleiner”, legde Rutte uit. Ze worden minder snel besmet en als dat wel gebeurt, krijgen ze slechts milde klachten.

Na de zomer kunnen ook de middelbare scholen in Nederland weer volledig open. Het geringe risico op besmetting “weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren”, aldus het Nederlandse ministerie van Onderwijs. Dat departement waarschuwt wel dat er ook na de zomervakantie aanpassingen nodig zijn. Leerlingen onderling hoeven dan geen afstand te houden, voor leraren en conciërges geldt de regel wel nog steeds.

Jongeren moeten ook op afstand blijven van volwassenen, behalve kinderen tot 12 jaar.

Zingen tijdens voetbal verboden

Er geldt vanaf 1 juli geen limiet meer voor het aantal bezoekers van bijeenkomsten, als iedereen de 1,5 meter afstand kan houden. Er moet ook op voorhand gereserveerd worden. Als dat niet kan, geldt er een maximumaantal: 100 bezoekers binnen, 250 buiten.

Vanaf 1 juli zijn in de Nederlandse voetbalstadions ook weer beperkt bezoekers welkom. Het publiek mag alleen op een aantal strikte voorwaarden naar binnen. De 1,5 metermaatregel moet overal in de stadions worden aangehouden, hetgeen waarschijnlijk betekent dat de clubs ongeveer een derde deel van hun stadioncapaciteit kunnen gebruiken. Het zingen van liederen en spreekkoren zijn nog verboden wegens het risico op verspreiding van het coronavirus.

Het is nog onduidelijk wat deze versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus betekent voor het begin van het nieuwe voetbalseizoen in Nederland. Evenementen die vergunningsplichtig zijn, zoals wedstrijden in het betaalde voetbal, kunnen volgens premier Mark Rutte vanaf 1 juli nog niet voluit doorgaan. Met inachtneming van alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen zullen die grote evenementen waarschijnlijk niet voor de tweede helft van augustus plaatsvinden.

Grote evenementen

Hoewel discotheken en nachtclubs voorlopig - tot 1 september - gesloten blijven, bieden de versoepelingen wel mogelijkheden voor poppodia, verwacht Rutte. Over de voorwaarden moeten de podia in gesprek met het lokaal bestuur. De 1,5 meter afstand blijft belangrijk en het publiek moet wel blijven zitten. Meezingen met de hits van optredende artiesten zit er ook nog even niet in.

Sekswerkers

De afgelopen dagen kwam al naar buiten dat er straks geen bovengrens meer geldt bij onze noorderburen voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. Wél moeten zij die belangrijke 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Een uitzondering geldt voor onderling contact tussen jonge mensen onder de 18 jaar en voor contactberoepen.

Alle contactberoepen zijn overigens vanaf 1 juli weer toegestaan, zei de Nederlandse premier. Dat betekent onder meer dat sekswerkers weer aan de slag mogen.

We gaan met meer vrijheid de zomer in. Maar gedraag je verantwoordelijk. Alleen dan houden we corona samen onder controle Mark Rutte

Verantwoordelijkheid

De premier beklemtoonde hoe belangrijk de genomen maatregelen zijn geweest van de afgelopen maanden: “Als we dat niet hadden gedaan, hadden we te maken gehad met schokkende cijfers: 135.000 ziekenhuisopnames en 35.000 mensen op de afdelingen intensieve zorg. Dat is niet gebeurd omdat we het met elkaar zo goed hebben gedaan.” Hij riep de Nederlanders op tot verantwoordelijkheid. “We gaan met meer vrijheid de zomer in. Maar gedraag je verantwoordelijk. Alleen dan houden we corona samen onder controle.”

De Nederlandse regering acht een lockdown in heel Nederland "onwaarschijnlijk als we het goed doen met elkaar", zei 'coronaminister' Hugo de Jonge nog na de crisisvergadering van de regering. Dat laatste is belangrijk, benadrukte hij, want "de pandemie raast door".

Rioolwater

Mocht het aantal nieuwe besmettingen onverhoopt toch ineens flink oplopen, dan is het de bedoeling dat de maatregelen op regionaal niveau en het liefst lokaal worden genomen. "We bereiden ons nu voor om het lokaal te kunnen aanpakken", zei De Jonge. Als voorbeeld wees hij op metingen in het Nederlandse rioolwater waarmee lokale aanwezigheid van het virus vroeg kan worden gesignaleerd.