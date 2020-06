Ook Nederland onderschatte uitbraak coronavirus RL

20 juni 2020

03u47

Bron: ANP, NRC 2 Ook Nederland onderschatte het nieuwe coronavirus dat eind vorig jaar opdook in China. De illusie dat ons land goed voorbereid was leidde tot inschattingsfouten en fatale blinde vlekken, blijkt uit een reconstructie van het Nederlandse dagblad NRC.

Door overmatig vertrouwen in het eigen zorgsysteem reageerde Nederland veel te traag op het nieuwe coronavirus, blijkt uit ruim honderd gesprekken die de krant in drie maanden voerde met tientallen betrokkenen, onder wie kabinetsleden, ambtenaren, artsen en zorgbestuurders. Daarnaast is gebruik gemaakt van interne documenten en communicatie van zorgorganisaties, belangenverenigingen en het ministerie van Volksgezondheid.

Pas nadat het virus zich onder duizenden Nederlanders had verspreid, greep de overheid in bij onze noorderburen - wakker geschud door berekeningen die een Brabantse arts-microbioloog op eigen houtje maakte.

Focus op intensieve zorgen leidde tot ramp in wzc's

Zonder de ‘intelligente lockdown’ die er toen kwam, hadden naar schatting zo'n 23.000 mensen naar de intensieve zorgen gemoeten. Doordat alle aandacht uitging naar de intensive care, werd echter verzuimd de woonzorgcentra toe te rusten op bescherming van de bewoners tegen het virus. Bijna de helft van de ruim zesduizend vastgestelde Nederlandse coronadoden overleed daar.

Improvisaties van rond de klok werkende ambtenaren en ziekenhuizen die regels en protocollen opzij zetten, hielpen een grotere ramp voorkomen.

Meer over China

NRC

Nederland

Volksgezondheid

gezondheid

politiek