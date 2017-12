Ook Nederland adviseert om weg te blijven uit het verkeer jv

14u54

Bron: belga 0 ANP Rijkswaterstaat, het verkeersagentschap van de Nederlandse overheid, roept de weggebruikers op om vanmiddag en vanavond niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. Het agentschap waarschuwt voor zeer gevaarlijke rij-omstandigheden door de sneeuw en gladheid. In een groot deel van Nederland is code rood afgekondigd.

Mensen die nu op hun werk of een andere bestemming zijn en naar huis willen, krijgen van de dienst het advies de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Wie toch de auto in gaat doet er goed aan rijstijl en snelheid aan te passen aan de omstandigheden op de weg.

De Nederlandse meteorologische dienst KNMI heeft wegens de felle sneeuwval code rood afgekondigd voor het grootste deel van het land. Enkel in de provincies Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe blijft het waarschuwingsniveau beperkt tot oranje. Op veel plaatsen in het land wordt 5 tot 10 centimeter sneeuw verwacht.

Spoorwegen

Ook de spoorwegmaatschappij NS heeft een waarschuwing uitgestuurd. Omdat er door de sneeuw veel problemen op het spoor worden verwacht, krijgen de reizigers de vraag zo vroeg mogelijk naar huis te reizen. "Hoe later mensen vertrekken, hoe groter de problemen naar verwachting zullen zijn. Het hangt er vanaf in welk deel van Nederland je bent, maar we roepen mensen sowieso op zo vroeg mogelijk naar huis te gaan." De NS had de dienstregeling eerder al aangepast. Er rijden maandag veel minder treinen, die dan ook erg vol zijn.

Het luchtverkeer in Nederland wordt eveneens zwaar gehinderd.

Schiphol

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft 153 vluchten geschrapt. Ook andere luchtvaartmaatschappijen hebben volgens Schiphol diverse vluchten moeten annuleren. De luchthaven van Eindhoven is zelfs helemaal gesloten. Volgens het vluchtschema is om 10.33 uur de laatste vlucht vertrokken en om 10.53 uur het laatste vliegtuig geland. Het eerstvolgende vertrek staat gepland vanaf 15.00 uur.

Ook de komende nacht kan het overal in Nederland glad worden door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten. Rijkswaterstaat zet al het beschikbare materieel en personeel in om de gladheid tegen te gaan. Naast strooiwagens en sneeuwschuivers worden ook zogenoemde 'calamiteitenmachines' gebruikt, die ijsplaten op de weg bestrijden met een warme zoutoplossing.