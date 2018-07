Ook Nederland activeert Nationaal Hitteplan: komende dagen temperaturen tot 30 graden bvb

23 juli 2018

10u34

Bron: Belga 5 In Nederland is vandaag door de komst van aanhoudend warm weer het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept mensen op om extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen.

"Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken. Ook de zonkracht is de komende dagen hoog. De huid kan dan binnen vijftien minuten verbranden", waarschuwt het gezondheidsinstituut.

Volgens de voorspellingen van het KNMI loopt de temperatuur de komende dagen op tot rond de 30 graden. Ook 's nachts wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. Het RIVM laat het hitteplan ingaan bij aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden.



Volgens het instituut zouden mensen lichamelijke inspanningen in de middag moeten beperken. Ook zouden ze de woning koel moeten houden met zonwering, ventilators of airconditioning. Daarnaast adviseert het RIVM om voldoende te drinken, dunne kleding te dragen en goed te beschermen tegen de zon.

Zondag zond ook de Belgische tegenhanger van het KNMI, het KMI, een "hittewaarschuwing" uit. In verschillende regio's geldt vanaf dinsdag code oranje.