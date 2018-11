Ook NBC weigert controversiële verkiezingsspot van Trump uit te zenden TTR kv

05 november 2018

19u32

Bron: ANP, Belga 3 De Amerikaanse televisiezenders NBC en Fox zijn gestopt met het uitzenden van een omstreden verkiezingsspot van president Donald Trump en de Republikeinse Partij over de migrantenkaravaan in Mexico. Dat gebeurde na felle online protesten van Hollywood-beroemdheden en gewone Amerikanen. Eerder weigerde nieuwszender CNN al het filmpje uit te zenden wegens de volgens de zender “racistische” boodschap.

De spot werd eerder al geweigerd door CNN en is nu ook door NBC, Fox News en Facebook van antenne gehaald.

In de reclame, die gisterenavond werd uitgezonden tijdens een veelbekeken American footballwedstrijd wordt beweerd dat de karavaan vol met “gevaarlijke criminelen” zit. Ook wordt beweerd dat de Democraten de moordenaar Luis Bracamontes, een illegale immigrant, destijds toegang tot de VS hebben verschaft.



Inmiddels blijkt dat niet onder Democratisch bestuur, maar ten tijde van de regering van George Bush jr. Bracamontes de VS opnieuw was binnengegaan. Hij was door Democratisch president Bill Clinton juist de VS uitgezet eind jaren '90.

Een verslaggever die in Honduras met de karavaan meereisde wist te melden dat deze niet bestaat uit gevaarlijke criminelen, maar vooral uit mannen, vrouwen en kinderen die geweld, armoede en politieke onderdrukking ontvluchten.

CNN has made it abundantly clear in its editorial coverage that this ad is racist. When presented with an opportunity to be paid to take a version of this ad, we declined. Those are the facts. 🍎 CNN Communications(@ CNNPR) link

