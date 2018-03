Ook NAVO-baas scherp voor Rusland na vergiftiging ex-spion: "Onaanvaardbaar in geciviliseerde wereld" ADN

15 maart 2018

13u26

Bron: Belga 0 De vergiftiging van de vroegere Russische spion Sergej Skripal in Groot-Brittannië is "een onwettig gebruik van geweld door de Russische staat tegen het Verenigd Koninkrijk".

Het gaat om het eerste gebruik van zo'n gif op NAVO-grondgebied, sinds de oprichting van de verdragsorganisatie, zei Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO. Het gebruikte gif is volgens Stoltenberg een van de meest toxische ooit ontwikkeld. "Dit is onaanvaardbaar en heeft geen plaats in de geciviliseerde wereld", aldus de secretaris-generaal.

"Patroon van roekeloos gedrag"

De lidstaten van de verdragsorganisatie drukten hun solidariteit met het Verenigd Koninkrijk uit. "Ze hebben hun steun aangeboden bij het lopende onderzoek en roepen Rusland op om de Britse vragen te beantwoorden", aldus Stoltenberg. Hij ontmoet volgende week de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. De NAVO staat klaar om Londen steun te leveren, maar Stoltenberg benadrukte het belang om gepast te reageren. Hij zei ook dat er geen vraag is om artikel 5 in te roepen. Dat artikel bepaalt dat een aanval op een lidstaat een aanval op alle NAVO-leden inhoudt.

Volgens de topman van de NAVO is de vergiftiging gebeurd tegen een achtergrond van "een patroon van roekeloos gedrag door Rusland de afgelopen jaren, zoals de illegale annexatie van de Krim en de militaire steun aan separatisten in Oost-Oekraïne".

Nieuwe wapens

Stoltenberg wees er nog op dat Rusland het leger de afgelopen jaren moderniseerde en nieuwe wapens ontwikkelde, waaronder enkele met nucleaire mogelijkheden. Het vervagen van de lijn tussen nucleaire en conventionele wapens verlaagt volgens hem nog de drempel om die wapens in te zetten.

De NAVO-baas beklemtoonde echter ook geen nieuwe Koude Oorlog, geen nieuwe wapenwedloop te willen. "Dat is te duur, te gevaarlijk en in niemands belang", aldus Stoltenberg. De dialoog met Rusland wordt ook voortgezet. Een "moeilijke dialoog, maar belangrijk om de transparantie te verhogen en de risico's te verlagen".