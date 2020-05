Exclusief voor abonnees Ook na de Spaanse griep zou alles anders worden: “Ik geloof er niks van” Hans Van Soest

11 mei 2020

12u13 0 Het coronavirus verwoest duizenden levens. Hoe erg ook, het staat in schril contrast tot de Spaanse griep, die honderd jaar geleden miljoenen mensen van de aardbodem veegde. Toch zijn er veel overeenkomsten tussen die pandemie en de huidige.

De Spaanse griep die van 1918 tot 1919 in meerdere golven over de aarde raasde, maakte meer slachtoffers dan de Eerste en Tweede Wereldoorlog bij elkaar. Tot 100 miljoen doden, is de schatting. Ook onze streken bleef niet gespaard. “Toch is die pandemie niet in ons collectieve geheugen blijven hangen, terwijl de gevolgen ervan enorm waren”, zegt Laura Spinney.

