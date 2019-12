Ook morgen acties bij Frans openbaar vervoer: treinverkeer blijft verstoord LH

25 december 2019

17u59

Bron: Belga, AFP 0 Morgen wordt voor de 22ste dag actie gevoerd bij het openbaar vervoer in Frankrijk tegen de pensioenhervorming. Eén TGV op twee zal rijden en vijf Parijse metrolijnen blijven gesloten.

SNCF laat weten dat het treinverkeer "zwaar verstoord" blijft, met gemiddeld één TGV op de twee, één Transilien op de vijf en vier TER's op de tien die rijden. Ook het internationaal treinverkeer blijft verstoord, en slechts een kwart van de Intercity-treinen rijdt. Wel benadrukt het bedrijf dat alle treinen tot en met 29 december waarvoor via oui.sncf gereserveerd kan worden, zeker zullen rijden. Eerder kondigde SNCF al aan dat tijdens het weekend zes op de tien TGV's zouden rijden.

De RATP laat dan weer weten dat vijf metrolijnen in Parijs morgen gesloten blijven en dat enkel de metro's op de automatische lijnen 1 en 14 en op de lijn Orlyval normaal zullen rijden. Op de lijnen 3, 4, 7, 8, 9 en 10 zullen tijdens de spitsuren metro's rijden, terwijl de lijnen 2 en 11 tijdens de ochtendspits bediend worden en lijn 12 tijdens de avondspits.



Tijdens de spitsuren zal één RER op de twee rijden op de lijn A en één op de drie op lijn B. Daarnaast zullen twee bussen op de drie rijden, terwijl het tramverkeer bijna normaal zal verlopen. Het bedrijf roept reizigers nog op om indien mogelijk een ander vervoersmiddel te nemen.

Steun brokkelt af

De staking tegen de pensioenhervorming duurt nu al meer dan drie weken. Uit een peiling bleek zondag dat de steun van de Fransen voor de staking afbrokkelt nu de vakantie is begonnen. Iets meer dan de helft steunt het protest nog of heeft er sympathie voor. Veel Fransen rekenen op het openbaar vervoer om op vakantie te gaan of om familie te bezoeken.