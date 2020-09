Ook Mitt Romney steunt snelle nominatie nieuwe rechter Hooggerechtshof, meerderheid in Senaat bereikt TT

22 september 2020

16u14

Bron: Reuters, Politico 0 Senator en ex-presidentskandidaat Mitt Romney steunt Donald Trump zijn voornemen om nog voor de verkiezingen een nieuwe rechter voor het Hooggerechtshof te benoemen in opvolging van de overleden Ruth Bader Ginsburg. Daarmee is in de Senaat een meerderheid bereikt van 51 zetels op 100 die de nominatie door Trump kan goedkeuren.

Bij het overlijden van een rechter aan het Hooggerechtshof mag een zittende president een opvolger aanduiden, en die kandidatuur moet daarna gesteund worden door de Senaat. De Republikeinen hebben daar wel een meerderheid van 53 zetels, maar de Democraten willen dat ze die voorlopig niet gebruiken, aangezien het binnenkort presidentsverkiezingen zijn. Zij zeggen dat het volk een stem moet kunnen hebben in de nominatie en dat het aan de volgende president is om een nieuwe kandidaat voor te stellen. In 2016 vonden de Republikeinen dat trouwens zelf toen in februari van dat jaar een andere rechter overleed en Barack Obama een opvolger mocht voorstellen.

Maar Republikeins Senaatsfractieleider Mitch McConnell maakte meteen na het overlijden van Ruth Bader Ginsburg duidelijk dat de Senaat nog deze legislatuur moet kunnen stemmen over een nieuwe rechter. Het was vooral uitkijken naar de positie van een aantal gematigde Republikeinen. McConnell kon zich drie dissidenten veroorloven, aangezien de Republikeinen 53 zetels hebben en bij een gelijke stand vicepresident Mike Pence de beslissende stem aflevert.

Overwicht voor conservatieve kamp

Tot nu toe lieten twee Republikeinse senatoren weten een snelle nominatie niet te steunen. Maar met de belofte van Mitt Romney is de drempel van 50 senatoren wel bereikt en lijkt niets een snelle benoeming van een nieuwe rechter in de weg te staan. Die benoeming kan het overwicht voor het conservatieve kamp de komende decennia vastleggen, aangezien Trump dan al minstens drie rechters van de negen zal hebben kunnen benoemen.

Volgens Romney zijn er wel “historische precedenten over nominaties in verkiezingsjaren”, maar gelden die niet wanneer de president en de meerderheid in de Senaat van dezelfde partij zijn. Veel Democraten hadden nochtans gehoopt dat de gematigde Romney, die tegen Trump durft in te gaan, zich aan hun kant zou scharen. Romney was bijvoorbeeld de enige Republikein die begin dit jaar voor de afzetting van Trump stemde in het impeachment-proces.

Mitt Romney verloor in 2012 de presidentsverkiezingen van Barack Obama.

