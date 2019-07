Ook militairen houden klopjacht op jonge Canadese moordverdachten HAA

Bron: ANP, Global News 3 Het Canadese leger neemt deel aan de klopjacht op Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18). De twee worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van drie mensen, maar zijn al dagenlang spoorloos.

McLeod en Schmegelsky worden in verband gebracht met de dood van de Australische toerist Lucas Fowler (24) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (23). De lichamen van het koppel werden op 15 juli zwaar verminkt aangetroffen in een Canadse berm.

De jongens worden ook verdacht van de moord op Leonard Dyck, een man van middelbare leeftijd uit Vancouver. Omdat de pick-uptruck van de tieners uitgebrand werd teruggevonden in de buurt van dat stoffelijk overschot werd in eerste instantie gedacht dat ook hen iets overkomen was. Maar de politie ontdekte later voldoende bewijsmateriaal om te geloven dat McLeod en Schmegelsky de vreselijke misdaden zelf gepleegd hebben.



De politie zoekt al dagenlang naar het duo, en nu wordt dus ook het Canadese leger ingezet. Soldaten zullen vooral vanuit de lucht naar de verdachte tieners speuren, terwijl de politie de zoektocht op de grond voortzet, meldt omroep CBC.

McLeod en Schmegelsky werden vorige zondag gespot op camerabeelden van een winkel in Meadow Lake. Een dag later werden ze gezien in Gillam, ongeveer 1.300 kilometer verderop. Inwoners van het plaatsje - met met amper 1.250 inwoners - reageren geschokt op dat nieuws. Cafés, restaurants en winkels gaan vroeger dicht zodat niemand in het donker naar huis hoeft te wandelen en sommige inwoners slapen met een wapen bij de hand.

Vooralsnog blijft het duo uit handen van de politie. De vader van Schmegelsky zei eerder dat de twee elkaar al kennen sinds de basisschool en vertrokken omdat ze op zoek waren naar nieuw werk. Ze verdwenen spoorloos, maar werden tijdens het onderzoek naar de driedubbele moord uiteindelijk verdachten voor de politie.