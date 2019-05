Ook met nieuwe Britse premier wil EU geen nieuw brexitakkoord onderhandelen Redactie

29 mei 2019

07u03 0 Ook met de opvolger van de Britse premier Theresa May zal er niet heronderhandeld worden over het echtscheidingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat hebben verscheidene Europese leiders duidelijk gemaakt voor aanvang van een Europese top in Brussel.

“Ik ben kristalhelder geweest. Er komt geen heronderhandeling”, zei Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De Ierse premier Leo Varadkar en diens Spaanse ambtgenoot Pedro Sanchez traden hem bij. “Ik denk dat we de Britse regering vele mogelijkheden hebben aangeboden om een constructieve oplossing te vinden. Er is geen andere optie dan het akkoord dat we bereikt hebben”, verwoordde Sanchez het.

De Europese leiders en May sloten vorig jaar een akkoord over de boedelscheiding, maar May is er niet in geslaagd dat akkoord door het Britse parlement te loodsen. Vorige week kondigde ze haar ontslag als premier en partijleider aan. Een tiental kandidaten hebben zich gemeld om haar in juli op te volgen. Sommigen onder hen, zoals buitenlandminister Jeremy Hunt, pleiten voor nieuwe onderhandelingen met de Europeanen.

May zelf herhaalde enkel dat ze steeds heeft geloofd dat het beter is dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie met een akkoord verlaat. Voorts kon ze enkel vaststellen dat haar opvolger een compromis moet zoeken dat op de steun van een meerderheid in het diep verdeelde Britse parlement kan rekenen.

De brexit is uitgesteld tot eind oktober. Tot die dag blijven de Britten ook gewoon vertegenwoordigd in de Europese instellingen. De benoeming van nieuwe leiders voor deze instellingen is het thema van de top. May beloofde “een constructieve rol te blijven spelen” tot de Britten effectief de Europese Unie hebben verlaten.