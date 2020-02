Ook Merz en Laschet kandidaat CDU-voorzitter KVE

25 februari 2020

11u42

Bron: Belga 0 Zowel Armin Laschet als Friedrich Merz hebben aangekondigd dat ze zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap van de CDU, de Duitse christendemocraten. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn, die ook genoemd werd als een mogelijke kandidaat, ziet af van een kandidatuur, maar hij wordt Laschets vicevoorzitter als die laatste het haalt.

Tot nu toe had enkel Norbert Röttgen zich kandidaat gesteld. Röttgen was in een eerder kabinet minister van Milieu, maar profileert zich tegenwoordig als buitenlandexpert. Laschet en Röttgen gelden als centrumkandidaten, terwijl Merz - voormalig fractieleider van de partij in de Bondsdag - beschouwd wordt als een kandidaat van de rechtervleugel.



Laschet is als minister-president de sterke man van de CDU in de deelstaad Noordrijn-Westfalen, en wil minister-president blijven. Ook Röttgen, Merz én Spahn zijn afkomstig uit Noordrijn-Westfalen.



De voorbije dagen probeerde Laschet kandidaten voor het voorzitterschap te laten afzien van hun kandidatuur. “Ik betreur dat niet alle kandidaten zich konden aansluiten bij deze teamgedachte”, zei Laschet, aan de zijde van Spahn. “Er kan maar een partijleider zijn”, vulde Spahn aan.

De partij bevindt zich in grootste crisis van onze geschiedenis Jens Spahn (CDU)

"We moeten meer dan ooit samenwerken." De partij bevindt zich volgens Spahn vandaag "in de grootste crisis van onze geschiedenis". Er is tot nu te weinig over inhoud gesproken, te veel over personeelskwesties en over verschillen binnen de partij, aldus nog Spahn.



Wat betreft Laschet moet zijn CDU, samen met de Beierse zusterpartij CSU, de politieke kracht van het centrum blijven, ook na de verkiezingen die eind 2021 gepland staan.

Bondskanselier

Maandag maakte de partij bekend hoe de voorzittersverkiezingen zullen verlopen. Huidig partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) zei gisteren al dat kandidaten zich deze week moeten melden. De nieuwe voorzitter wordt gekozen op een speciaal partijcongres op 25 april, en zal ook de CDU-kandidaat worden om Angela Merkel in 2021 op te volgen als bondskanselier.

Merz staat bekend als een politiek rivaal van Angela Merkel. Hij was eind 2018 ook al kandidaat om aan het hoofd van de partij te komen, maar verloor toen nipt van AKK.