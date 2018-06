Ook Merkel trekt aan alarmbel: "Zonder gemeenschappelijk antwoord op illegale migratie zullen grondvesten EU in vraag gesteld worden" TT

06 juni 2018

23u23

Bron: Die Welt, Focus, n-tv 0 Terwijl bij ons een debat woedt over de forse uitspraken van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) over 'pushbacks', zegt ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat er dringend een gemeenschappelijk Europees antwoord moet komen op de illegale migratie. Anders "zullen de grondvesten van de Europese Unie in vraag gesteld worden".

Merkel sprak vanavond op de bijeenkomst van de Europese christendemocraten, de EVP, waar ook CD&V toe behoort. De EVP bereidt tijdens een driedaags congres in München de Europese verkiezingen van volgend jaar voor.

De Duitse bondskanselier denkt dat Europa op een kruispunt staat en beklemtoonde tegenover haar Europese partijgenoten dat er diepgaande hervormingen nodig zijn. "Als de EU stil blijft staan, dan zal ze in de geglobaliseerde wereld verpletterd worden", waarschuwde ze. "Als Europa een globale speler speler wil zijn, dan moet het zich ook als een globale speler gedragen. Dat kost moeite, moed en vastbeslotenheid, maar ook geld."

Eén asielsysteem ontwikkelen

Vooral op het vlak van migratie is er een omslag nodig, vindt Merkel, die een duidelijk hardere toon aansloeg. Europa moet één asielsysteem ontwikkelen en een eigen asieldienst oprichten. "Want als we er niet in slagen een gemeenschappelijk antwoord op de illegale migratie te vinden, dan zullen de grondvesten van de Europese Unie in vraag gesteld worden."

Om de bewegingsvrijheid en de interne markt in Europa te behouden, is er een gezamenlijk asielsysteem nodig, vindt de bondskanselier. Er moeten gemeenschappelijke standaarden komen op basis van de Europese en internationale verplichtingen "zoals de conventie van Genève".

Een nieuwe Europese asieldienst moet bovendien vooral aan de buitengrenzen van de Unie werken, zei Merkel. "Met de grenspolitie heeft de EU al een juiste stap gezet. Met een 'net van veiligheidsakkoorden' moeten de lidstaten echter ook een systeem van flexibele solidariteit ontwikkelen." Ze wil dan ook dat de Europese lidstaten hun veiligheids-, ontwikkelingshulp- en defensiebeleid beter op elkaar afstemmen.

"Vertrouwen tussen lidstaten is weg"

Gisteren gaf Theo Francken al een soortgelijke boodschap over de toekomst van de EU als Merkel. Hij zei dat de EU over vijf jaar niet meer zal bestaan als het het migratieprobleem niet opgelost krijgt. De hervorming van de Dublin-verordening noemde hij "dood". Het vertrouwen tussen de lidstaten is volledig weg, voegde hij er vanavond in Terzake nog aan toe. "Enerzijds geloven Italië en Griekenland niet dat de andere landen hen zullen helpen bij een nieuwe crisis, anderzijds zeggen andere landen 'Wij vertrouwen Italië en Griekenland niet, want ze moeten nu al vijftien jaar een deftig asielsysteem uitbouwen, en ze doen het nog altijd niet."

Hij pleit dan ook voor een overeenkomst met Tunesië, waar bootvluchtelingen naartoe gebracht kunnen worden en in kampen opgevangen kunnen worden. Merkel benadrukte vanavond dat naast akkoorden met derde landen ook de echte oorzaken van de migratie aangepakt moeten worden. "Er is nood aan ontwikkelingskansen in de landen van oorsprong."