Ook Luxemburg kiest: na vijf jaar Bettel mogelijk opnieuw christendemocraten aan het roer jv

14 oktober 2018

06u39

Bron: belga/dpa 0 Meer dan 255.000 Luxemburgers trekken vandaag eveneens naar de stembus, voor de verkiezingen van een nieuw parlement. Opiniemakers houden rekening met een nederlaag voor de liberalen van premier Xavier Bettel, en een terugkeer van de christendemocratische CSV na vijf jaar op de oppositiebanken.

Xavier Bettel staat sinds 2013 aan de leiding van de 'Gambia-coalitie' - genoemd naar de partijkleuren - tussen de liberalen van DP, de sociaaldemocratische LSAP en het groene Déi Gréng. Ze hebben samen een nipte meerderheid in het parlement van 32 op 60 zetels, maar die komt in het gedrang: volgens elke peiling die sinds januari 2015 is gebeurd, verliezen Bettel en co de meerderheid en krijgen de Luxemburgers opnieuw een christendemocratisch bestuur.

Terug naar de "normale" toestand dus, want de christendemocraten waren sinds 1953 bijna onafgebroken aan de macht in het op een na kleinste EU-land. Twee keer werd de CSV naar de oppositiebanken verwezen, twee keer door liberalen: tussen 1974 en 1979 was Gaston Thorn premier, sinds 2013 Xavier Bettel. Die laatste kwam aan de macht nadat toenmalig premier Jean-Claude Juncker - de huidige voorzitter van de Europese Commissie - was afgetreden in de nasleep van een schandaal bij de Luxemburgse inlichtingendiensten, waarna Bettel na de vervroegde verkiezingen in allerijl een coalitie smeedde met de groenen en socialisten en de christendemocraten zo buitenspel zette. Bettel kreeg de afgelopen vijf jaar zelf af te rekenen met het Luxleaks-schandaal.

Genderevenwicht

CSV-kopstuk Claude Wiseler geldt als de gedoodverfde nieuwe premier. De 58-jarige Wiseler zetelt al sinds 1999 in het Luxemburgse parlement en was eerder al minister van onder meer Openbare Werken in de regering van Juncker. Hij maakt van betaalbaar wonen en betere mobiliteit de kernpunten van zijn programma.

De Luxemburgse verkiezingen gaan er overigens iets anders aan toe dan vijf jaar geleden. Zo zijn nieuwe regels ingevoerd om het genderevenwicht op de lijsten te waarborgen: partijen moeten minstens 40 procent kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht op de lijsten hebben staan.

Verder spelen ook de buitenlanders in Luxemburg een grotere rol dan gewoonlijk. Omdat expats sinds vorig jaar maar vijf jaar in het land moeten wonen vooraleer ze de Luxemburgse nationaliteit kunnen aanvragen, in plaats van zeven jaar, kunnen er vandaag meer naar het stemhokje. Van de 600.000 inwoners van het Groothertogdom is bijna de helft buitenlander.

Vorig jaar kregen ruim 9.000 buitenlanders de Luxemburgse nationaliteit, in 2016 waren dat er maar iets meer dan 7.000.

Meer over Xavier Bettel

politiek