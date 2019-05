Ook Louisiana komt met strenge abortuswet: ingreep na zes weken verboden, ook bij verkrachting of incest IB

30 mei 2019

02u16

Bron: Belga 0 In navolging van de Amerikaanse staten Alabama, Georgia en Iowa heeft ook de zuidelijke staat Louisiana een wet aangenomen die vrijwel alle abortussen verbiedt. Zelfs het afbreken van een zwangerschap na verkrachting of incest is onder de nieuwe wet verboden.

Gouverneur John Bel Edwards moet de wet nog ondertekenen, maar de Democraat heeft al gezegd dat hij dat gaat doen. Het door Republikeinen gedomineerde Huis van Afgevaardigden van de staat stemde met 77 tegen 23 voor de nieuwe wet.

In steeds meer Amerikaanse staten gelden strenge abortuswetten. Zo is het in Iowa, Georgia en nu ook in Louisiana strafbaar abortus te plegen als de hartslag van de foetus te horen is, wat meestal na zo'n zes weken het geval is.

Het Hooggerechtshof oordeelde in 1973 dat vrouwen het recht op abortus hebben. Maar nu er een conservatieve meerderheid in dat hof zit, hopen tegenstanders van abortus een nieuwe uitspraak te kunnen krijgen van deze hoogste rechters.

My statement on the passage of SB 184 following final passage by the Louisiana Legislature. #lalege #lagov pic.twitter.com/SxadrmuUTC John Bel Edwards(@ LouisianaGov) link