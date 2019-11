Ook koala’s en kangoeroes getroffen door zware bosbranden in Australië ttr

08 november 2019

10u41

Bron: BBC 4 De Australische deelstaat New South Wales kampt met hevige bosbranden, zo melden de Australische autoriteiten. De vlammenzee wordt verder aangewakkerd door stevige windstoten en temperaturen boven 35 graden Celsius. De noodtoestand is intussen uitgeroepen. Niet alleen mensen, maar ook veel dieren - zoals koala’s en kangoeroes - zijn er ernstig aan toe.

Australië wordt al sinds september geteisterd door hevige bosbranden. In de deelstaten Queensland en New South Wales hebben intense branden verschillende huizen en grote oppervlakten bos verwoest. “We bevinden ons in onbekend gebied”, zegt brandweercommissaris Shane Fitzsimmons in Sydney. “We hebben nog nooit zo veel branden tegelijkertijd gezien op dit noodwaarschuwingsniveau”. Volgens de autoriteiten in de staat New South Wales is het vuur allicht aangestoken.

De vuurzee in New South Wales is momenteel 370.000 hectare groot. Dat is meer dan het hele getroffen gebied van vorig jaar, stelt de commissaris nog. In sommige gebieden zijn de bosbranden volgens de brandweer zo intens dat ze een eigen weersysteem ontwikkeld hebben, inclusief onweersbuien.



De autoriteiten waarschuwen sommige mensen om ter plekke bescherming te zoeken in plaats van te vluchten. “Het is nu te laat om nog te vertrekken”, klinkt het. De brandweer kan niet tot bij hen geraken. Volgens Fitzsimmons vielen er ook enkele slachtoffers. Vorige maand stierf een bejaard echtpaar terwijl ze hun huis probeerden te beschermen in Coongbar, in de buurt van Drake.

Honderden koala’s

Niet alleen mensen, maar ook dieren zijn het slachtoffer van de vlammenzee. Vorige week stierven naar schatting honderden koala’s in de omgeving van Port Macquarie. Meer dan tweeduizend hectaren werden door het vuur verwoest. De brand zou veroorzaakt zijn door een blikseminslag.

“Meestal klimmen de dieren tot bovenin de top van een boom en krullen ze zich daar op tot een klein balletje”, zei de directrice van het lokale koalaziekenhuis in Port Macquarie. “Vaak verbranden ze op die manier levend.”

Volgens de natuurbeschermingsorganisatie Australia Koala Foundation (AKF) zijn er nog tussen 43.000 en 100.000 koala’s.

Droogte

De branden zullen het gebied blijven teisteren door de langdurige droogte, meldde de brandweer. “We kunnen het immense effect van de droogte niet genoeg benadrukken”, zei Fitzsimmons nog. Volgens de weersverwachting is er nog geen regen op komst.

Momenteel woeden er 90 bosbranden verspreid over New South Wales. Meer dan duizend brandweermannen en zeventig vliegtuigen worden ingezet om de branden in de Australische deelstaat te bestrijden, bericht ABC News. Het weinige water dat beschikbaar is, gaat nu op aan het blussen van de bosbranden.

In Queensland hebben er meer dan 50 branden gewoed, waarvan er zich zes op het niveau van noodsituatie bevonden.