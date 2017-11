Ook Karel De Gucht vindt dat Europa zich duidelijk moet uitspreken over Catalaanse kwestie: "Politici achter tralies is niet normaal"

08u10

Bron: Belga, Radio 1

Ook voormalig Europees commissaris Karel De Gucht vindt dat Europa niet monddood mag blijven over het opsluiten van Catalaanse politici en de straffen die hen boven het hoofd hangen. De Gucht vindt het "te eenvoudig" te zeggen dat de Catalaanse kwestie een interne Spaanse aangelegenheid is. Wanneer iets gelijkaardigs gebeurt in Rusland, wordt terecht moord en brand geschreeuwd, merkte de Open Vld'er op in De Ochtend op Radio 1.