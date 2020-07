Ook Israël neemt opnieuw strenge maatregelen na nieuwe opstoot coronavirus HLA

06 juli 2020

16u35

Bron: Belga 1 Een tweede golf van het coronavirus in Israël dwingt de regering om opnieuw strenge maatregelen in te voeren. Alle cafés, nachtclubs, zwembaden en sportzalen worden tot nader order weer gesloten, en het openbaar vervoer wordt beperkt - op bussen mogen nog tot 20 passagiers. Dat meldt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu na overleg in de regering. De heropstart van het toerisme, gepland voor augustus, wordt uitgesteld.

Volgens de Israëlische krant Haaretz wordt de boete voor wie geen mondmasker draagt, verhoogd tot 150 dollar (zo’n 133 euro). Restaurants blijven wel open, zij het met de nodige beperkingen, en ook strandbezoekjes kunnen nog altijd. In gebedshuizen zijn nog maximaal 19 mensen tegelijk welkom. Het parlement moet de nieuwe maatregelen nog wel goedkeuren.

Zondag al had Netanyahu gesproken van een noodsituatie en een "zeer sterke uitbraak" van het virus. "De pandemie verspreidt zich, dat is zonneklaar", zei de Israëlische premier maandag. Omdat er ook meer zware zieken zijn, "moeten we snel de stappen zetten die nodig zijn zodat we in de toekomst niet nog veel radicalere maatregelen moeten nemen".



Vrijdag kende het land voor het eerst meer dan duizend nieuwe besmettingen op 24 uur. Bovendien wordt er vooral in wijken met veel ultra-orthodoxe Joden een dramatische stijging van het aantal nieuwe besmettingen opgetekend. In het land zijn al goed 30.000 coronabesmettingen en 332 doden gemeld.

Westelijke Jordaanoever

Vanwege een toename van het aantal besmettingen, zowel in Israël als in Palestina, vraagt de Palestijnse Autoriteit dus om alle grensovergangen af te sluiten. Vrijdag al sloot de Palestijnse Autoriteit de zones van de Westelijke Jordaanoever die onder haar controle staan. De beslissing geldt echter niet voor de delen van het grondgebied die onder Israëlische controle staan.

“Het aantal besmettingen heeft ongeziene niveaus bereikt in Palestina”, aldus de Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh. “We vragen Israël om alle overgangen te sluiten en aan onze landgenoten in Israël om op hun werkplaats te blijven en niet terug te keren naar Palestina.”

Volgens de laatste balans van het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn op de Westelijke Jordaanoever meer dan 4.200 besmet met het coronavirus. Vorige week waren dat er nog net 2.000.