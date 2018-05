Ook Iran wil vrouwen opnieuw toelaten in stadions FT

09 mei 2018

12u57

Bron: ANP 0

Iran wil Saoedi-Arabië volgen en is druk in de weer om het stadionverbod voor vrouwen op te heffen. "De kwestie staat hoog op de overheidsagenda dit jaar en wij proberen een geschikte oplossing te vinden'', aldus Masumeh Ebtekar, vicepresident van Familie- en Vrouwenzaken. Om de toegang voor vrouwen tot stadions mogelijk te maken, moeten er wel speciale vrouwentribunes worden gebouwd. In Iran mogen vrouwen al bijna veertig jaar geen stadions binnen. Volgens de invloedrijke geestelijken in het land is er voor islamitische vrouwen geen plaats op plekken waar waanzinnig veel mannelijke fans zijn en vulgaire slogans gescandeerd worden. Het ministerie van Sport had eerder al een tribune voor de familie voorgesteld, maar ook dat plan werd verworpen. De afgelopen maanden zijn er echter altijd vrouwen in de stadions aanwezig. De truc: ze verkleden zich als mannen.

