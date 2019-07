Ook incidenten in Franse zwembaden: vechtende jongeren en tieners die hun gevoeg doen in het water KVE

02 juli 2019

18u15

Bron: Le Parisien 0 Ook Frankrijk blijft, net zoals Duitsland en het Nederlandse Koewacht , niet gespaard van zwembadincidenten waarbij overlastgevende jongeren de hoofdrol opeisen. Vooral in de Parijse voorsteden maakten tieners het (te) bont.

De voorbij hittegolf lokte heel wat volk naar de plaatselijke (openlucht)zwembaden, maar niet elk plonsje was een feest. Op sommige plekken veranderde het uitje in een nachtmerrie, zo meldt Le Parisien.



Dat was eind vorige week onder meer het geval in het zwembad van de gemeente Villecresnes in het departement Val-de-Marne. Daar raakte een tiener ernstig gewond tijdens een dispuut tussen bendes.



Afgelopen zaterdag werd het zwembad van Corbeil-Essonnes langs de Seine ontruimd om hygiënische redenen op het heetste moment van de dag. De waterkwaliteit moest verbeterd worden en dat zou vier uur duren. Uit voorzorg werden circa duizend bezoekers naar de uitgang geleid.

Een tiental jongeren maakte van de afwezigheid van opzichters gebruik om het zwembad binnen te dringen. Ze droegen een korte broek en hadden geen zwembroek of badmuts bij de hand. Het personeel probeerde de indringers aan de deur te zetten. Tevergeefs. De tieners van 13 tot 15 jaar begonnen de werknemers te beledigen en deden hun gevoeg in het water bij wijze van vergelding. Toen de politie toekwam, waren de vogels al gaan vliegen.

Afgelopen vrijdag moest de politie een interventie doen in het zwembad van Davreil. Twee jonge meisjes waren betast in het water door drie dronken twintigers. De slachtoffers deden hun beklag bij de opzichters. Zij belden de politie die de verdachten ter plaatse kon inrekenen. De vermeende daders minimaliseerden de feiten en werden in vrijheid gesteld. De zaak werd zonder gevolg geklasseerd.