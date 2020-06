Ook in vierde ronde onderhandelingen over nieuwe handelsrelatie tussen Britten en EU geen doorbraak KVDS

05 juni 2020

Bron: Belga 0 De vierde ronde in de onderhandelingen over een nieuwe handelsrelatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie heeft andermaal niet tot een doorbraak geleid. Dat heeft de onderhandelaar van de Europese Commissie Michel Barnier vrijdag gezegd. Volgens Barnier lijken de Britten steeds meer afstand te nemen van de uitgangspunten die ze samen met de EU waren overeengekomen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU al verlaten, maar tot eind dit jaar geldt er nog een overgangsperiode waarin alles bij het oude blijft. Daarna zouden er nieuwe afspraken moeten gelden, maar de onderhandelingen daarover zitten in het slop. In ruil voor een open markt zonder handelsbelemmeringen wil de EU dat er een "gelijk speelveld" komt, zodat Britse en Europese bedrijven aan dezelfde standaarden moeten voldoen. De Britten willen daar echter niet van weten. Ook rond een regeling voor de visserij zit de discussie muurvast.

Vorig najaar waren de EU en Groot-Brittannië het eens geraakt over een reeks principes waaraan hun toekomstige relatie zou moeten voldoen. Volgens Barnier nemen de Britten steeds meer afstand van die gezamenlijke verklaring. "Het document is nochtans beschikbaar in veel verschillende talen, ook in het Engels", zei Barnier vrijdag.





De tijd dringt evenwel. De Britten willen de overgangsperiode niet verlengen en om tegen volgend jaar een nieuwe regeling te hebben, is uiterlijk eind oktober een juridisch sluitend akkoord nodig.

De Britse hoofdonderhandelaar David Frost gaf vrijdag in een mededeling toe dat er weinig vooruitgang is geboekt. "Maar de toon van onze gesprekken was positief", zegt Frost. "We bereiken stilaan de grens van wat we kunnen doen via gesprekken vanop afstand."

Om vooruitgang te boeken, zal het onderhandelingsritme opgedreven moeten worden, zegt Frost nog.

